Japón pulveriza todos los récords de velocidad de internet: tan rápida que puede descargar todo el catálogo de Netflix en un segundo

Un equipo de investigadores japoneses ha roto el récord de velocidad de transmisión de datos por internet. En un experimento reciente, alcanzaron una cifra que hasta hace poco parecía propia de la ciencia ficción: 1,02 petabits por segundo, lo que equivale a poder descargar el catálogo completo de Netflix en apenas un segundo, al menos en teoría.

Este tipo de avances no solo impresionan por la cifra, sino por lo que representan: el futuro de las telecomunicaciones se acerca a velocidades que hace una década parecían imposibles. Estamos lejos de ver disfrutar de esta potencia en hogares particulares, y, además, los dispositivos caseros no están preparados para ello, pero demuestra como la tecnología avanza a un ritmo que no podemos predecir.

Un petabit por segundo: ¿qué significa realmente?

Para ponernos en contexto, posiblemente en tu casa tengas 300 Mb, 600 Mb o 1.000 Mb (1 Gb) de velocidad, un petabit equivale a 1.000.000.000 Mb. Con esta velocidad sería posible transferir el contenido completo de una plataforma de streaming como Netflix en un segundo. No habría limitación de potencia, solo de espacio.

El récord fue obtenido por el Instituto Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Japón (NICT), en colaboración con Sumitomo Electric y ciertos socios europeos. Para ello emplearon una fibra óptica experimental con 19 núcleos, en lugar del único núcleo que tiene la mayoría de los cables actuales. Además, utilizaron más de 50 longitudes de onda de luz distintas para enviar información simultáneamente, lo que permitió alcanzar una tasa de transmisión nunca vista hasta ahora.

El experimento se efectuó en un tramo de 51,7 kilómetros de cable, lo que indica que no es una prueba estrictamente teórica, sino que tiene implicaciones prácticas para entornos reales. Eso sí, falta mucho para que estas velocidades lleguen al consumidor doméstico.

Al margen de récord, supone un salto importante hacia el futuro del Internet ultrarrápido. Japón ya se había situado entre los países líderes en innovación en comunicaciones, y con este récord demuestra que continúa en la vanguardia. Aunque no vayamos a disfrutar de conexiones de petabits por segundo en el futuro cercano, probablemente estos desarrollos acaben beneficiando a todos a medio plazo, elevando la velocidad de la red que usamos cada día.