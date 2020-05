Ubisoft anuncia un gran evento en línea para presentar sus novedades

Ubisoft mostrará las novedades de su catálogo el 12 de julio. Según detallan desde la empresa francesa, el evento llamado ‘Ubisoft Forward’ sustituirá a la gala del E3 2020 y se destinará a revelar nuevos detalles sobre juegos anunciados, presentar nuevos títulos y aportar información relacionada con el catálogo de la editora.

No se puede negar que la casa de software francesa se encuentra de rabiosa actualidad. Recientemente, reveló y mostró tímidamente ‘Assassin's Creed Valhalla’, uno de sus principales títulos para el año 2020, desarrollo que involucra versiones para sistemas de la actual generación y la venidera, además de las ediciones para ordenador. También se especula con la presentación de un nuevo juego para la serie ‘Far Cry’ en el evento que se retransmitirá en junio.

Las especulaciones no son nuevas, y comenzaron después de presentar su último informe fiscal, donde se advierte que el lanzamiento de ‘Beyond Good and Evil 2’ llevará algo más de tiempo, pero esto no sería impedimento para que la compañía publique nuevos materiales promocionales durante el evento. Además, posiblemente se recogerá información sobre los juegos que se retrasaron el año pasado tras el fracaso de ‘Ghost Recon Breakpoint’. Los títulos en cuestión son ‘Watch Dogs Legion’, ‘Gods and Monsters’ y ‘Rainbow Six Quarantine’. ¿Qué juego de Ubisoft estás deseando ver en 2020?

Assassin’s Creed Valhalla - Primer vistazo gameplay