Coincidiendo con el programa digital “Future of Gaming” de Sony, el estudio de desarrollo Superbrothers han revelado al mundo su nuevo proyecto, ‘Jett The Far Shore’, una aventura narrativa de ciencia ficción que llegará a la nueva consola de Sony a finales de 2020. El marco narrativo en el que se asentará la experiencia de juego se inspirará en otros exponentes de género y en los trabajos anteriores realizados por los autores con base en Canadá.

El tráiler no revela mucho sobre el juego, tan solo muestra a un joven explorador enviado desde un planeta repleto de polvo a una misión espacial. El vídeo comienza en un pequeño pueblo donde una nave espacial lo espera. La nave despega y el tráiler deja ver una frase: "Esculpe un futuro para un pueblo, atormentado por el olvido, impulsado por sueños"

La nave atraca en una estación más grande y el tráiler avanza cientos de años. Finalmente, después de siglos a bordo, dos exploradores desembarcan en extraños mundos alienígenas. No está exactamente claro para qué exploran, pero parece que están buscando un nuevo hogar para su pueblo entre mundos diferentes. ¿Qué te parece su primer video?