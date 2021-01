Si vas a revender tus regalos de Reyes, ten cuidado: así van a estafarte

Es un clásico. De hecho, no hay 6 de enero que no ocurra. Y, además, casi siempre viene acompañado de un “te va encantar”. Pero la realidad es que no. Ni mucho menos. ¿Eso? ¿Cómo se le ha podido ocurrir a los Reyes Magos regalar tal cosa? Pues sí, cada año, mantenemos la esperanza de que no se vuelva a repetir la ofensa del anterior y de que no tengamos que fingir una sonrisa placentera repleta de ilusión. Sin embargo, otra vez ha vuelto a pasar. Ahora bien, esté tranquilo: no es usted, es la tradición.

Según un estudio publicado por la plataforma Milanuncios, el 25% de los presentes que recibimos de un amigo invisible no es de nuestro gusto

Según un estudio publicado por la plataforma Milanuncios, el 25% de los presentes que recibimos de un amigo invisible no es de nuestro gusto. A ellos le siguen los que realizan nuestros padres, con un 11% de error. En cambio, las parejas y los hijos son los que más aciertan y tan sólo fallan en un 8% y un 5%, respectivamente. ¿Pero qué hacemos con ellos? ¿Qué pasa con todos esos artículos que han acabado en nuestra casa y no deseamos? El 81% de los españoles estaría dispuesto a venderlos en alguna aplicación de segunda mano . Es lo que se conoce como regifting, un fenómeno que ya comienza a despuntar en España y que, aunque nos ayude a superar el destrozo emocional, no está libre de peligros.

Vender estos objetos cuando aún se consideran nuevos, recién comprados o precintados nos puede ayudar a que el proceso sea más rápido y que la pena causada por el desacierto sea menor. Pues no hay que perder de vista que el objetivo es transformarlos en dinero para adquirir entonces lo que realmente uno quiere o necesita. Y, para ello, las páginas web dedicadas a la reventa juegan un papel fundamental: el registro es rápido, el uso es sencillo y la respuesta es casi inmediata. ¿Qué puede fallar? Demasiadas cosas. Hay que tener en cuenta que estos programas son algunos de las más vigilados por los ciberdelincuentes, ya que a través de ellos puede acceder a grandes cantidades de datos personales.

“En este contexto, podríamos diferenciar dos acciones: por un lado, el criminal hackea la cuenta de su víctima para robar sus credenciales bancarias y así acceder a su dinero; y, por otro lado, toma el control de su perfil en la app para realizar compras en su nombre”, sostiene Alberto Ruiz, experto en Ciberseguridad. En cualquier caso, las consecuencias pueden ser desastrosas. La forma que tienen de conseguirlo es a partir de un engaño: el delincuente se hace pasar por un comprador que, para realizar el pago, le pide al vendedor llevarlo a cabo fuera del sistema. ¿Con qué excusa? Evitar comisiones o garantizar la transacción, entre otras.

Objetivo: ‘phishing’

Así lo ha manifestado en más de una ocasión de la Oficina de Seguridad del Internauta del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), que, en marzo de 2020, lanzó una alerta sobre este tipo de estafa. En aquella ocasión, tenían a Wallapop y DHL como protagonistas. “Si recibes un mensaje en cualquier plataforma de compraventa de un usuario interesándose por uno de tus productos, pero éste te pide que le contactes por correo electrónico, no hagas caso. Probablemente, se trate de un fraude”, explicó el organismo. “Lo hacen para esquivar cualquier mecanismo de seguridad, obtener información de sus víctimas y cometer las acciones que comentábamos antes”, añade Ruiz.