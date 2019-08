Gigaset GS110: acceso a la gama con grandes prestaciones

Los lanzamientos de los modelos más caros y avanzados de los principales fabricantes son los que ocupan los titulares de los medios especializados, olvidando a veces los productos que demanda una gran parte de la población que no tiene medios o no quiere gastarse ese dinero en un dispositivo al que no va a sacar todo el rendimiento. Pensando en ese público que busca un móvil con todo lo necesario a un precio razonable nace el Gigaset GS110, una opción interesante en la categoría hasta 120 euros.

Es el smartphone más barato del catálogo de productos del fabricante alemán, aunque eso no quiere decir que sea un producto poco competitivo, ya que la relación calidad-precio es una de las mejores del mercado. Para empezar, cuenta con una pantalla con resolución HD (1200 x 600 pixel) de 6,1 pulgadas en formato 19,5:9 sin bordes en la que hay una hendidura en V donde se aloja la cámara frontal de 5 MP para hacer selfies de calidad, aprovechando toda la superficie para visualizar las imágenes. La cámara trasera es de 8 MP con sistema AF, suficiente para capturar buenas imágenes, y puede grabar vídeo en resolución HD (1080p).

El sistema de reconocimiento facial garantiza la seguridad en el acceso al dispositivo, y para que todas las aplicaciones funcionen adecuadamente trabaja con un sistema operativo Android 9.0 Pie (Go Edition) y un procesador Spreadtrum SC863A Octa-Core y cuenta con espacio de almacenamiento de 16 GB, memoria interna de 1 GB y posibilidad de insertar tarjetas de memoria de hasta 256 GB.

Al elegante diseño hay que añadir unas carcasas intercambiables que están disponibles en tres colores –verde oscuro, azul celeste y titanio- y la batería extraíble de polímero de litio tiene una capacidad de 3000 mAh para reproducir vídeo durante 10 horas y 20 horas de conversación telefónica, además de contar con el sistema de recarga mediante interfaz USB-C que puede insertarse en ambas direcciones y utilizarse para una rápida transferencia de datos desde el smartphone al ordenador. Ya está a la venta con un precio recomendado de 119 euros.