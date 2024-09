GreedFall II y The Casting of Frank Stone entre los nuevos juegos que adoptan DLSS

Desde las oficinas de NVIDIA han anunciado los juegos que llegarán los próximos días con tecnologías RTX. Entre los títulos con DLSS que se pondrán a la venta esta semana, destacan ‘GreedFall II: The Dying World’, ‘The Casting of Frank Stone’ y ‘Satisfactory’, todos ellos compatibles con la tecnología de reescalado con IA.

GreedFall II: The Dying World

Los amantes de los RPG que busquen una experiencia aún más profunda ya pueden disfrutar de ‘GreedFall II: The Dying World’, donde deben recuperar su libertad en el continente de Gacane. En el título de Nacon y Spiders, los usuarios deberán usar la diplomacia, la astucia o la fuerza bruta para alzarse victoriosos en una aventura que deberán afrontar solos y junto a los aliados que consigan en su periplo. El juego está disponible en acceso anticipado y los usuarios de tarjetas gráficas GeForce RTX podrán acelerar la velocidad de fotogramas gracias a DLSS Super Resolution.

The Casting of Frank Stone

Los fans del terror tendrán la oportunidad de sumergirse en ‘The Casting of Frank Stone’, un título que fusiona la destreza narrativa de Supermassive Games con el universo de ‘Dead by Daylight’. El juego ya está disponible con soporte para DLSS 3 con Super Resolution y Frame Generation, que permiten acelerar la tasa de cuadros por segundo en las GPU GeForce RTX.

Satisfactory

Tras cinco años en early access, por fin llega ‘Satisfactory’, de Coffee Stain Studios. En este juego de mundo abierto en primera persona de construcción de fábricas, en solitario y cooperativo, deberás explorar un planeta alienígena, sobrevivir y abrir camino hacia el éxito construyendo enormes factorías, puestos de avanzada, sistemas automatizados y trenes. Satisfactory es compatible con DLAA y DLSS Super Resolution, que ayuda a acelerar la velocidad de fotogramas, de media, un 71% a 4K con la configuración gráfica más exigente.

Echo Point Nova

De los creadores de ‘Severed Steel’ llega ‘Echo Point Nova’, un nuevo título de disparos en primera persona de mundo abierto que permite jugar en solitario y en modo cooperativo. Los usuarios se pondrán en la piel de un explorador con habilidades de combate excepcionales que se estrella en un misterioso planeta dominado por una despiadada fuerza. El juego se lanza con DLSS Super Resolution, así como con sombras y reflejos con trazado de rayos.

Witchfire

Con un sabor a fantasía oscura diferente llega ‘Witchfire’, de Astronauts, un shooter en primera persona desarrollado por los creativos detrás de ‘Painkiller’, ‘Bulletstorm’ y ‘The Vanishing of Ethan Carter’. Armados con hechizos y armas de fuego conjuradas por los mejores hechiceros del Vaticano, los jugadores deberán encontrar a la infame bruja del Mar Negro, destruir el ejército fantasma que la protege y recuperar un misterioso artefacto que podría cambiar el rumbo de la guerra. Ya disponible en Steam, el juego es compatible en PC y portátiles GeForce RTX con NVIDIA DLSS 3. Para finalizar, Nvida ha aprovechado estos anuncios para recordar que, pronto, llegarán más integraciones de DLSS a una gran cantidad de juegos.