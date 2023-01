GeForce Now se actualiza a RTX 4080 y suma 24 nuevos videojuegos a su catálogo

Nvidia ha revelado la extensa lista de videojuegos que se integran al servicio de transmisión de GeForce Now durante enero de 2023. Como es habitual, los títulos llegarán a lo largo de todo el mes y se podrá acceder a ellos mediante dispositivos compatibles con el servicio. Entre las principales novedades se encuentra la llegada de ‘Watch Dogs Legion’, ‘Immortals Fenyx Rising’, ‘Destroy All Humans 1 y 2′, ‘Hello Neighbor 2′ y ‘Dwarf Fortress’. Además de las novedades de enero, la plataforma también confirma que ‘Atomic Heart’, ‘The Day Before’ y ‘Party Animals’ llegarán el día de lanzamiento.

Novedades GeForce Now enero de 2023

‘Farlanders’ (Nuevo en Steam, 17/1); ‘Occupy Mars: The Game’ (Nuevo en Steam, 19/1); ‘Grimstar: Crystals are the New Oil!’ (Nuevo en Steam, 26/1); ‘Watch Dogs: Legion’ (Nuevo en Steam, 26/1); ‘Raiden IV x MIKADO remix’ (Nuevo en Steam, 31/1); ‘Absolute Drift’ (Steam); ‘Blacktail’ (Steam y Epic Games Store); ‘Cygnus Enterprises’ (Steam); ‘Destroy All Humans’ (Steam y Epic Games Store); ‘Destroy All Humans! 2 – Reprobed’ (Steam y Epic Games Store); ‘Dwarf Fortress’ (Steam); ‘The Eternal Cylinder’ (Steam); ‘Hello Neighbor 2′ (Steam y Epic Games Store); ‘Immortals Fenyx Rising’ (Steam); ‘MX vs ATV Legends’ (Steam); ‘NEBULOUS: Fleet Command’ (Steam); ‘Rain World’ (Steam); ‘The Valiant’ (Steam y Epic Games Store); ‘Way of the Hunter’ (Steam y Epic Games Store); ‘Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete Edition’ (Nuevo en Steam, 5/1); ‘Carrier Command 2′ (Steam); ‘Project Hospital’ (Steam); ‘Portal with RTX’ (Steam); ‘Severed Steel’ (Epic Games Store).

Un nuevo modelo de transmisión

Recientemente, durante la conferencia celebrada en CES 2023, la compañía también presentó una nueva suscripción para GeForce NOW. Se trata de la membresía “Ultimate”, que proporciona la potencia de una tarjeta gráfica RTX 4080 desde la nube. Ésta, sustituye a la RTX 3080 y se actualiza de manera automática para los suscriptores del servicio de Cloud Gaming.

La nueva cuenta promete subir el nivel del streaming de videojuegos, apoyándose en los nuevos SuperPODs GeForce NOW RTX 4080, que se basan en la arquitectura Ada Lovelace. Gracias a esta, los nuevos SuperPODs son capaces de renderizar y retransmitir partidas hasta 240 cuadros por segundo con la latencia más reducida. Combinados con Reflex, ofrecen una experiencia de juego casi indistinguible de la otorgada por un ordenador de sobremesa de forma local.

Con las cuentas Ultimate, también se mejora la resolución de la retransmisión: a partir de ahora se podrá jugar a 4K y 120fps en las aplicaciones nativas de PC y Mac. Además, por primera vez los usuarios de plataformas de videojuegos en la nube disfrutarán de resoluciones ultra panorámicas. Con esto se podrá acceder a aventuras como ‘A Plague Tale: Requiem’, ‘The Witcher 3: Wild Hunt’ y ‘Shadow of the Tomb Raider’ a 3840x1600 puntos en una experiencia realmente inmersiva.

Ada Lovelace

La arquitectura Ada Lovelace, también permite a los miembros de la cuenta beneficiarse de DLSS 3, que utiliza la inteligencia artificial para generar frames. Juegos con trazado de rayos completo, como ‘Portal con RTX’, sacan todo el partido de DLSS: la luz rebota y se ve afectada por todas las superficies, con texturas en alta resolución y modelos con muchos más polígonos. Cada forma y punto de luz tiene trazado de rayos, y proyecta sombras en una nueva dimensión de realismo. La luz indirecta generada ilumina y ensombrece las habitaciones de forma realista, mientras que la iluminación volumétrica con trazado de rayos atraviesa la niebla y el humo.