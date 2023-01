Hi-Fi Rush: El nuevo videojuego del creador de The Evil Within debuta por sorpresa.

Durante el evento ‘Xbox Developer_Direct’, Tango Gameworks, el estudio responsable de ‘The Evil Within’ y, más recientemente, ‘Ghostwire: Tokyo’, anunció la publicación inmediata de ‘Hi-Fi Rush’, una nueva creación de Shinji Mikami. El juego llega a Xbox Series X|S y PC en Game Pass, además de Steam y Epic Games Store. Si atendemos a su descripción, "es un juego de acción y ritmo ambientado en un colorido mundo en el que todo se sincroniza automáticamente con la música, desde las ramas de los árboles hasta los golpes de los combates."

Aunque pueda sonar familiar, en ‘Hi-Fi Rush’ las secuencias de combate van al ritmo de la música, pero esta no dicta los movimientos de los jugadores, como sucede en los juegos rítmicos tradicionales. Aquí el objetivo es ofrecer la libertad de cualquier juego de acción, que amplifica el efecto de los ataques lanzados al ritmo de la música si se mantiene una correcta sincronización.

Una estrella de Rock

En ‘Hi-Fi Rush’ los jugadores encarnan a Chai, un chaval que sueña con ser una estrella del rock. “Chai se somete a una cirugía tecnológica para recibir un brazo robótico y se encuentra con un «extra»: su reproductor de música se ha fusionado con la fuente de energía. Por si eso fuera poco, la empresa responsable del experimento lo considera una «anomalía» y quiere destruirlo. Chai tendrá que defenderse de un batallón de jefes y robots a través de combates rítmicos. Con la ayuda de aliados de lo más variopintos, intentará deshacerse de los implacables directivos de la empresa para poder huir”, explica la sinopsis del videojuego.

A nivel operativo, durante la ejecución de sus mecánicas es necesario cronometrar "tus acciones para realizar Slams impresionantes, habilidades de impacto especial e incluso ataques combinados con tus aliados". La producción también presume de una banda sonora original que incluye temas de "Nine Inch Nails, The Prodigy, The Black Keys y más". Ya está disponible en Game Pass, así como en Xbox Series X|S y PC a través de Microsoft Store, Steam y Epic Games Store. Aquí puedes consultar los requerimientos de sistema:

Requisitos mínimos - Hi-Fi Rush

Requiere un procesador y sistema operativo de 64 bits; Sistema operativo: Windows 10 de 64 bits; Procesador: Intel Core i5-6500, Ryzen 3 1200; Memoria: 8GB de RAM; Tarjeta de video: GTX 1050, RX 560; DirectX: Versión 12; Almacenamiento: 20 GB de espacio disponible;

Requisitos recomendados - Hi-Fi Rush

Requiere un procesador y sistema operativo de 64 bits; Sistema operativo: Windows 10 de 64 bits; Procesador: Intel Core i7-4770K, Ryzen 5 1300X; Memoria: 8GB de RAM; Tarjeta de video: GTX 1050TI, RX 570; DirectX: Versión 12; Almacenamiento: 20 GB de espacio disponible.