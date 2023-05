Total War: Pharaoh traslada la conocida franquicia de estrategia al antiguo Egipto.

SEGA y Creative Assembly han revelado las principales características de la próxima entrega de su conocida franquicia de estrategia, que saldrá a la venta en octubre de 2023. ‘Total War: Pharaoh’ pretende sumergir a los jugadores en los turbulentos acontecimientos del periodo del Imperio Nuevo de Egipto, donde determinarán el destino de tres grandes culturas en su lucha por la supervivencia en medio del cataclismo que supuso el colapso de la Edad de Bronce.

El Faraón ha muerto, y los pueblos de Egipto, Canaán y el imperio Hitita claman por un nuevo líder. Muchos desean el poder del trono, pero el camino para convertirse en Faraón es peligroso. Como líder de estas grandes naciones, deberás superar el colapso social, enfrentarte a desastres naturales y luchar para proteger a tu pueblo contra invasores de tierras lejanas.

Podrás elegir entre ocho líderes de facción de tres prolíficos núcleos culturales, adentrarte en sus estilos únicos de juego y hacerse cargo de batallones con muchas unidades letales y diversas. “Conviértete en un líder que la historia recuerde, ya sea conquistando las cortes como un diplomático sin parangón, cargando en la batalla como un comandante inquebrantable o sembrando el caos como un intrépido señor de la guerra”, explica la ficha de producto.

