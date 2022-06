“Hyenas”: descubre que se esconde tras el llamativo multijugador presentado por SEGA

SEGA ha presentado un ambicioso proyecto dentro del género de disparos creado por la conocida desarrolladora Creative Assembly. “Hyenas”, que así se llama la entrega, pretende meterse de lleno en el género más competitivo de los videojuegos. En este mundo los multimillonarios han conseguido llegar por fin a Marte, dejando en la estacada a los recaudadores de impuestos de la Tierra. La tecnología de gravedad cero que les permitió completar el viaje ha hecho trizas nuestro planeta, que ahora es un vertedero a la deriva conocido como “el Tocho”.

Habrá entornos en gravedad cero activables. FOTO: La Razón (Custom Credit)

A la caza de cultura pop

Lo único que les importa a los ricos son las piezas exclusivas de la cultura pop de las pobres almas que dejaron atrás, a las cuales saquean para decorar sus mansiones, pero toca recuperar lo que no les pertenece. Los enormes centros comerciales espaciales conocidos como “botinaves” están hasta arriba de productos nostálgicos arrebatados de la Tierra y protegidos por matones a sueldo, sistemas de alarma y drones armados que solo los multimillonarios se pueden permitir. El objetivo es formar un equipo de hienas para recuperar la mercancía y salir echando leches.

"Hyenas" está llena de referencias a la cultura pop. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Piratería espacial y robo con fuerza

Tu equipo de tres tendrá que enfrentarse a cuatro equipos más para birlar las piezas y salir por patas. Las armas serán tan necesarias como las artimañas: cada botinave es un campo enorme de sistemas interconectados que ofrecen oportunidades para que los equipos aprovechen el entorno. Cuando empiece la acción, se combinarán movimientos frenéticos y técnicas de combate con zonas de gravedad cero que, a menudo, serán activables, lo que proporcionará oportunidades de controlar el entorno para tender trampas y eliminar a los demás equipos.

“En nuestra opinión, la clave del éxito de un shooter moderno consiste en entender a los jugadores y saber hacia dónde quieren que los lleve la experiencia. Somos conscientes de que tenemos algo interesante entre manos, pero también de que las probabilidades juegan en nuestra contra”, comenta David Nicholson, productor ejecutivo.

Los jugadores formarán equipos de tres. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Un atrevido proyecto que pretende trasladar la fórmula que tantos éxitos trajo al estudio en el ámbito del horror con “Alien: Isolation” al mundo de los shooters. Pronto conoceremos más información, pero lo que ya sabemos es que no tendrá mecánicas pay to win. En cambio, sí que tendrá álbumes de cromos de Panini, una SEGA Mega Drive y dispensadores PEZ. Llegará a Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 y PC en 2023. Si estás interesado, ya están disponibles las inscripciones para el periodo de alfa cerrada en PC.