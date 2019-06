Kaz Hirai causa baja definitiva de Sony Corporation

Kaz Hirai, el histórico rostro de Sony Corporation innegablemente vinculado a la marca PlayStation, ha abandonado oficialmente la compañía en la que ha trabajado durante los últimos 35 años, desde que en 1984 se unió a Sony Music, donde inmediatamente obtuvo excelentes resultados. En 1995, se trasladó a Sony Computer Entertainment junto al “padre de PlayStation” Ken Kutaragi para liderar la división completa. Desde 2012, Hirai ha desempeñado el puesto de presidente y CEO de Sony Corporation, hasta que en marzo de 2019 finalmente cedió voluntariamente los designios del gigante nipón al actual CEO Kenichiro Yoshida. El nuevo dirigente, no obstante, ya ha tomado las primeras decisiones importantes, por ejemplo, designar a Jim Ryan como nuevo presidente de Sony Interactive Entertainment, liderando la rama de la empresa que dirigía hasta ahora John Kodera.

Kaz Hirai ya es oficialmente exempleado de Sony Corporation y a partir de ahora tan solo le limitará a colaborar como consultor independiente, algo que han solicitado directamente desde el equipo de administración de la compañía. Sobre su sucesor, Hirai asegura que . Las razones que han llevado a Hirai a tomar la decisión de abandonar la empresa corresponden al ámbito familiar. El directivo ha expresado en varias ocasiones su deseo de compartir más tiempo con la familia y la necesidad de reducir los niveles de estrés que estaba arrastrando desde que se hizo con las riendas de la corporación.

“Desde que pasé la dirección a Yoshida-san como Chairman de Sony, he tenido la oportunidad de asegurar una transición sin problemas y brindar el apoyo necesario. Confío que todos en Sony, con el sólido liderazgo de Yoshida, estén listos para construir un futuro aún más radiante para la empresa. Así que he decidido dejar Sony, una empresa que se ha convertido en parte de mi vida durante los últimos 34 años años”, concluye Hirai, antes de despedirse, “me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a nuestros empleados y socios, que tanto me apoyaron durante este viaje”.