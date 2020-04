Hacía un tiempo que Cristina Pedroche estaba preparando una sorpresa para sus fans y, por fin, la ha desvelado. No se sabría decir con certeza si es mejor noticia para sus seguidores o para ella misma, pues la el mensaje con el que lo ha anunciado desprende una gran ilusión. Se trata de “The Mirror", un proyecto bastante original en varios sentidos. Primero, porque será un programa de entrevistas pero no al modo convencional, sino que Pedroche hablará con sus invitados mientras hacen deporte. Segundo, porque no se emitirá en ninguna cadena, sino que llegará a ojos de sus espectadores a través de Instagram.

“Siempre quise tener un programa de entrevistas y aquí está. Y en este, además, hacemos deporte”, ha escrito Pedroche en su perfil de dicha red social. “Mezclar mis dos pasiones es un sueño hecho realidad. Tengo muchísimas ganas de que lo veáis”. Y no tendrá que esperar mucho, pues será el próximo martes 21 de abril a las 18:00 horas cuando los seguidores podrán ver el primer programa de “The Mirror”. ¿Dónde lo podréis encontrar? En el IGTV del perfil de Instagram de Cristina Pedroche (@cristipedroche). Según el vídeo promocional, los invitados serán personas con “almas de superación", “fuertes”, “perseverantes” y "resistentes”. Sin embargo, la periodista aún no ha desvelado muchos nombres que participarán en las entrevistas “fitness” de Pedroche.

Esta iniciativa llega en un bueno momento, pues durante la cuarentena Instagram es una de las principales herramientas para amenizar los días de muchas personas. A través de esta red social se han organizado festivales de música, cursos de escritura, así como muchos famosos han hablado con sus seguidores a través de vídeos en directo. Ahora, Pedroche con este programa, que ha asegurado que “la grabación se hizo mucho antes del Estado de Alarma”, pretende que su público no se aburra y que, a la vez, esté en forma.