Famosos a por el millón (benéfico)

La crisis sanitaria ha sacado el lado más humano y solidario de numerosas personas en nuestro país. Aunque, a veces, no sea fácil sacar el lado positivo de las cosas, en la realidad que nos ha tocado vivir la generosidad ha sido la actitud clave y la que más ha salvado nuestra salud mental. Por ello, Atresmedia, en su compromiso con el entretenimiento y, sobre todo, con los espectadores, está preparando nuevas entregas de «¿Quién quiere ser millonario?», esta vez con un objetivo benéfico. El mítico conurso regresó en enero a Antena 3 con varios especiales de «prime time» para celebrar el 20º aniversario internacional del formato. Ahora, tras su gran éxito obtenido en reconocimiento y en audiencia, el concurso ha puesto en marcha una nueva versión del formato que, en esta ocasión, estará protagonizada por personajes famosos y bastante conocidos por los espectadores. Cantantes, presentadores o escritores serán algunos de los perfiles de los concursantes que se atreverán a ponerse frente al presentador, Juanra Bonet, para intentar hacerse con el millón de euros que tiene de bote el programa. Una cantidad que irá destinada a una organización benéfica elegida por el mismo concursante.

«¿Quién quiere ser millonario?» se convirtió, con sus especiales emitidos desde principios de 2020, en uno de los programas revelación de la temporada. Producido por Atresmedia Televisión en colaboración con Warner Bros. ITVP España, cerró como líder de su franja en la noche de los miércoles, obteniendo una media de un 16,2% de cuota de pantalla y llegando a más de 2 millones de espectadores. Es por este alcance por lo que la cadena de Antena 3 ha decidido darle un giro al icónico programa e instalarle un objetivo que ayude a mejorar la situación actual. Además, este regreso a la parrilla televisiva se produce en el mejor entorno: Atresmedia abarca los grandes formatos de entretenimiento de la actualidad. El grupo continúa su apuesta por los títulos que triunfan a nivel internacional y que han nacido en Antena 3, como es el caso de «La Voz» –en sus diferentes versiones–, «Pasapalabra», presentada el carismático Roberto Leal, o la próxima producción que lanzará la casa: «Mask Singer: adivina quién canta». Además, en la misma cadena ha nacido uno de los formatos internacionales de mayor éxito de los últimos años: «Tu cara me suena». El «talent show», que regresa pronto a Antena 3 con su octava temporada, es uno de los formatos más querido por los espectadores, así como uno de los que mejor han funcionado en sus adaptaciones alrededor del mundo. Por tanto, no es en vano destacar que el entretenimiento juega un papel muy importante en Antena 3 de manera diaria, siendo también ejemplo de ello otros programas que mantienen su buena repercusión, como «¡Boom!», «¡Ahora caigo!», «La ruleta de la suerte» o «El Hormiguero 3.0».

Intriga y 15 preguntas

1.000.000 euros en juego. Esta es la premisa y la cifra que podrán donar los concursantes de las nuevas entregas de «¿Quién quiere ser millonario?». Pero no será tarea fácil, pues, para conseguirlo, tendrán que poner a prueba no solo sus conocimientos sobre los temás más diversos, sino también la gestión de expectativas, las estrategias, los nervios, la prudencia y el riesgo. Una serie de ingredientes que siempre han dotado al formato de su carácter intrigante y dinámico. Con esto, para llegar al millón, los concursantes, cuyos nombres aún no se han revelado –el programa está aún en fase de preparativos–, tendrán que enfrentarse a 15 preguntas con cuatro posibles respuestas cada una. Como se viene haciendo normalmente en el concurso, antes de llegar a la pregunta final que contiene el millón de euros, los participantes navegarán a través de una escala de premios de manera que, a medida que vayan acertando respuestas, irá incrementando la cantidad de la recompensa.

El «¿Quién quiere ser millonario?» que propone Atresmedia está basado en el formato británico creado por David Briggs, Mike Whitehill y Steven Knight. Se trata de un histórico programa que Sony Pictures Television estrenó en la televisión inglesa ITV en 1998, conquistando a medio mundo. Fue ganador no solo del reconocimiento del público, sino también de numerosos premios internacionales. Además, ha entrado a formar parte de la historia de la televisión gracias a su dinámica y repercusión, de tal manera que ha sido adaptado en más de la friolera de 120 territorios diferentes en todo el mundo. Y este éxito le sirve a Antena 3 no para estancarse, sino para seguir innovando todo lo posible. Las próximas entregas, además de estar protagonizadas por famosos, también prometen mostrar adaptaciones a los nuevos tiempos, lanzando nuevas pruebas que consigan seguir haciendo al programa un espacio atractivo para el público.

Juanra Bonet se corona

Juanra Bonet se ha convertido en uno de los rostros más fuertes del entretenimiento en España. Desde que arrancó una nueva etapa en Atresmedia en 2014, poniéndose al frente de «¡Boom!», el presentador también acompañaba esta temporada a Eva González en «La Voz», coronándose con la vuelta de «¿Quién quiere ser millonario?».