Tous, la revolución del oso ¿sentado?

Parece difícil de imaginar, pero a nadie se le escapa ya la imagen del oso. O lo que es lo mismo: la marca Tous. Están de celebración. Cien años a las espaldas de una de las firmas revolucionarias y pioneras que supo adaptarse a la mujer en primera instancia y a los tiempos convulsos después. La plataforma Amazon Prime emite un documental producido por Globomedia y UM Studios, bajo la dirección de Amanda Sans Pantling. En la película se hace un repaso a su historia, desde el desarrollo de una gran marca, que está presente en 50 países, a cómo son las relaciones entre los propios miembros de la saga familiar.

El alma de la marca

Rosa Oriol fue, es y será el alma y como tal se le trata en el documental. Junto con su marido, y padre de sus hijas, Salvador Tous. «El dueto entre mi padre y mi madre han sido el equipo perfecto. Mi padre fue la cabeza y mi madre el corazón. Ella tuvo la visión de ver en los 70 que la mujer estaba empezando a necesitar otro tipo de joya y que quería consumir por su propia decisión, sin esperar a que nadie se la regalara. El estar en contacto directo con sus clientes, le permitió ser pionera y saber interpretar los cambios de una sociedad en plena evolución», relata una de las hijas Rosa Tous.

En el documental queda retratada Rosa Oriol como un genio. «Es alguien muy potente, que se avanza a su tiempo, y quise trabajar esa ola de misterio. Ella es el alma de esta historia y fue una apuesta personal mantenerla como la diva que es, la película es un homenaje a ella, y está cuando tiene que estar», cuenta Amanda Sans, directora del documental.

Duelo de caracteres

Sí queda reflejado cómo ese ímpetu y carácter determinan las relaciones familiares. «Mi madre en sus mejores tiempos ha sido un torbellino, un huracán, un todo. Para nosotras es un genio y se ha comportado como tal. Ella tiene su manera de ver las cosas y nos ha exigido a su equipo y a sus hijas que pusiéramos en práctica cosas que a veces las teníamos que adivinar. Esto hacía que en ocasiones fuera una relación explosiva. Mi madre sigue siendo mi persona de referencia y mi inspiración. Ella es única, y lo que ha tenido no lo tenemos ni mis hermanas ni yo», relata Rosa Tous.

Del matrimonio nacieron cuatro hijas: Rosa, Alba, Laura y Marta. Las cuatro trabajan en la marca de la casa con un nivel de exigencia que determina también las relaciones fuera. «De manera espontánea nos autoexigimos y también lo hacemos los unos a los otros. Es en un momento de reflexión cuando nos tenemos que parar para felicitarnos y ser conscientes de lo que hemos conseguido y ponernos en valor. Nuestro día a día nos lleva a la frase de mi padre de que siempre se puede mejorar».

Eugenia Martínez de Irujo, la imagen

También adquiere protagonismo en la película Eugenia Martínez de Irujo, que es imagen de la marca y no duda en afirmar «Yo me enteré mucho tiempo después de que el oso estaba sentado», recogiendo de alguna manera el sentir general de mucha gente, e incluso de Amanda, la directora, «a mí me ocurrió lo mismo». Una de las apuestas de la casa fue visibilizar su marca a través de embajadoras y Eugenia en eso fue la estrella: «Ella ha sido muy importante. Trabaja con nosotros desde 1997 y fuimos pioneros al contratar a una personalidad conocida en la sociedad para que presentara la marca, ahora es muy normal, pero antes no. Ella lo cuenta con mucha gracia en la película. Con los años se ha convertido en diseñadora nuestra con una colección anual», dice Rosa.

Amanda, la directora, conocía la trayectoria de la familia y la marca, «pero cuando me llegó el proyecto y me puse a investigar me encontré un historión. Todos tienen algo», argumenta.

En cien años también afloran las polémicas. Entre ellas, una reciente, que por tiempos no ha entrado en el documental, que se refiere al relleno de sus joyas, y otra que viene de atrás. El nacionalismo catalán. «Fue un momento muy triste y muy duro, siempre habíamos sido una marca muy amable, pero tuvimos que pronunciarnos sin necesidad».