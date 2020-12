Bryan Cranston es culpable en «Your Honor»

Recuerdos felices es lo primero que nos roba «Your Honor», la serie que estrena hoy Movistar +, y que además supone la vuelta a la ficción televisiva de Bryan Cranston: sí, el de «Breaking Bad». Pues el joven Adam Desiato sale contento de casa de su novia y luego va a casa de su padre y toma prestado el coche familiar. Es el aniversario de la muerte de su madre y quiere honrarla con unas flores. Paralelamente, otro joven recibe de sus alegres padres su primera motocicleta. El encuentro de ambos es fatal. El padre de Adam es un reputado juez y el del motorista uno de los mafiosos más conocidos. ¿Qué no haría un padre por su hijo?

Esta es la premisa argumental de «Your Honor», el tratamiento a los jueces en la sala durante un juicio y que traduciríamos como «Su señoría». Bryan Cranston interpreta al juez de Nueva Orleans, Michael Disiato, reputado magistrado reconocido por su moral intachable y su inflexibilidad con la Ley. Ahora se enfrenta a un juicio sobre su propia rectitud. Tras el accidente con fuga de su hijo ambos están dispuestos a acudir a las autoridades para confesar, pero la identidad del motorista rompen algo en la cabeza de su señoría y la aceptación es sustituida por el miedo primero y por la confabulación y la mentira después. Cranston construye un segundo personaje que no dudará en hacer lo que sea necesario para que su hijo no acabe asesinado. «Si leo un personaje que tiene todas las respuestas, que toma las decisiones correctas, que es amable con todo el mundo, me aburre: no quiero interpretar ese papel. Pero alguien que tiene defectos e intenta ser una persona mejor, creo que todo el mundo puede identificarse con eso», añadió en una entrevista con medios.

El mejor criminal

La serie de 10 capítulos, adaptada por Peter Moffat de la israelí «Kvodo», es al principio de una lentitud pasmosa y en mitad de escenas de larguísimo y lento recorrido espera otra escena, pero esta es veloz, sangrienta y agónica; no es para todos los estómagos y contagia el pánico del chico. Algunos críticos ven en detalles de esta ficción señales, como que Adam sea asmático, que conforman una serie de tópicos del género y son un recurso más que un acierto. Desiato, el antihéroe, cambia su mente de juez, por la de un criminal que conoce los procesos policiales y judiciales de cualquier delito y sabe como ocultar pruebas, pedir favores y mentir descaradamente. En este thriller judicial tampoco podían faltar los flecos. Mientras su señoría oculta las pruebas, algunos objetos acaban fuera de su vista y el espectador descubre por donde pierde agua el barco de Desiato. Y otra flaqueza es su hijo Adam, que realmente quería entregarse y duda cada segundo sobre si lo que están haciendo es bueno y moral. Su padre sólo puede pensar en salvarle: «Puedo mantenerte a salvo, siempre y cuando nadie más sepa de esto». Es entonces cuando «hoy es ayer» se convierte en su mantra: fácil de recordar y los testigos pueden confundirlos.

Entre los actores secundarios merece la pena resaltar el del mafioso Jimmy Baxter, interpretado por Michael Stuhlbarg («Fargo»), que con rictus imposible de mantener ejerce de mafioso, pero sin brutalidad y sin saber muy bien lo que pasa por su cabeza de padre vengativo. A Cranston y Stuhlbarg les acompañan en el reparto Hope Davis, Carmen Ejogo, Isiah Whitlock Jr. y Sofia Black-D’Elia. Los escenarios en la Nueva Orleans de después del Katrina crean un ambiente muy singular que ayuda a las distintas velocidades de la trama.

De momento Bryan Cranston es culpable de realizar una gran actuación e interpretar clases de maldad como sólo él sabe, aunque es cierto que en ocasiones la máxima de que la similitud entre esta serie y «Breaking Bad» respecto a hombres forzados a situaciones desesperadas para proteger a su familia, no anda desencaminada. «Espero que el público vea las diferencias, y que con suerte el público se olvide de Walter White y vea ’'Your Honor’' con la mente abierta y se lo pase bien», confesó su señoría Cranston.