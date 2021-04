«La Ruleta de la Suerte», 15 años girando de éxito

No hay desgaste posible detrás del éxito de «La ruleta de la suerte», una máquina de entretenimiento perfectamente engrasada que diariamente reúne en Antena 3 a 1,8 millones de espectadores de media que disfrutan con su dinámica, las actuaciones de la Banda, un público completamente entregado y la labor de Laura Moure y su presentador incombustible, Jorge Fernández. La semana que empezó ayer viene cargada de sorpresas por el 15 aniversario del programa que lleva desde 2006, 15 años, repartiendo emoción con números de vértigo: más de 11.000 concursantes que han resuelto 50.000 paneles, y que se han llevado cuarenta coches y 18 millones de euros.

«Básicamente soy el que mejor la conoce, siempre, desde el principio», nos confiesa Nacho Carretero, director de «La ruleta de la suerte», que lleva casi 15 años subido a este barco de entretenimiento. Pero la pieza principal del concurso no sólo tiene que girar, porque como nos cuenta, «a nosotros nos interesa que gire un tiempo determinado, porque si está mucho tiempo girando se juegan menos paneles». Y también hace mucho ruido, así que junto al departamento de atrezo y de escenografía hacen un esfuerzo para buscar «la manera de hacer el menor ruido y sea lo menos molesto posible tanto por el espectador que se cuela por los micros, como por Jorge, que al final está ahí al lado un montón de horas». Como curiosidad nos explica que, «a lo largo de los años ha habido tres ruletas, las dos primeras duraron relativamente poco, pero el esqueleto de esta ya lleva 11 años».

Pero en estos 15 años se ha demostrado que la ruleta, que por cierto es muy pesada y los concursantes tienen «unos 27 minutos para ensayar» con ella, es la parte física del concurso, pero «es un minifactor, así que el director nos aclara que «la estrategia debería ser utilizar bien los gajos que se tienen en cada momento». Y entran en juego para el éxito los paneles y su «desveladora», Laura Moure, la personalidad de los concursantes y por supuesto Jorge Fernández. El presentador asegura a LA RAZÓN que el programa «funciona porque hay un gran equipo detrás donde cada persona sabe hacer perfectamente su trabajo, manteniendo una relación excelente entre todo el equipo. Hay un gran compañerismo y buen ambiente tanto en redacción como en plató en las grabaciones» y que su trabajo «dentado» en este mecanismo perfecto es ser «sólo el presentador de un programa que cuando llego está perfectamente todo organizado para que mi papel sea el de comunicar todo el buen trabajo que hay detrás. Intento divertirme lo máximo posible para traspasar la pantalla y que los espectadores también se diviertan en casa».

Fruto de ese trabajo, esta semana será especial, porque desde ayer «lo empezamos a celebrar», nos explica Nacho Carretero, que recuerda que el año pasado por estas fechas no se pudo hacer, pero en esta ocasión se hará «con un juego que no hemos hecho nunca. Directamente el concursante que haya ganado más dinero durante la semana, el viernes se llevará 15.000 euros desde su casa». Y la celebración será doble, porque los concursantes seleccionados son «Aries y Tauro, y han nacido en abril y vienen a celebrar su cumpleaños y el nuestro». Además, tienen la posibilidad de aparte del dinero llevarse un regalo de cumpleaños y tienen «una tarta y si no caen en quiebra no la pierden y si llegan a la final con ella podrán elegir un regalo», o un extra de dinero simplemente por pedir la letra «Q». Aparte cada día, el programa abrirá con una divertida versión de la letra de la mítica canción del Dúo Dinámico, «Quince años», adaptada a las peculiaridades del concurso.

Quince años con el sello de ser un programa de entretenimiento que cada día va a más. Como asegura Jorge Fernández: « Empecé yo el programa hace 15 años y sigo en él. He intentado transmitir naturalidad, y buen rollo. Somos un programa de entrenamiento y ese tiene que ser nuestro fin y objetivo: entretener».