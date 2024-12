Gemma Cuervo se enfada y cortar su entrevista en directo con 'Socialité': "Bájame esto, que si no..."

La actriz Gemma Cuervo, reconocida por su destacada trayectoria en cine, teatro y televisión, ha sido galardonada este fin de semana con el Premio Amigos de los Mayores 2024. El reconocimiento, otorgado por la Fundación Amigos de los Mayores, destaca su carrera artística y su papel como símbolo de inspiración para generaciones de actores y espectadores.

La ceremonia ha tenido lugar en Madrid durante una de las 24 cenas organizadas por la fundación en el marco de su campaña Enciende su Navidad, que busca visibilizar la soledad no deseada entre las personas mayores y devolverles la ilusión durante las festividades. Durante el evento, Gemma Cuervo ha expresado su gratitud por el premio: "Que nos hagan caso a los mayores es una preciosidad. Estoy encantada de la vida con este reconocimiento".

Un homenaje a la trayectoria de una actriz icónica

Gemma Cuervo, quien celebró sus 90 años en julio de este año, ha sido una figura fundamental en la historia del cine, teatro y televisión en España. Su carrera incluye actuaciones en obras clásicas y papeles icónicos en series como "Aquí no hay quién viva" o "La que se avecina". Además, este galardón se suma a otros reconocimientos recibidos en 2024, como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, que le fue entregada hace unos días por los reyes Felipe VI y Letizia. En palabras de la actriz, recibir estos premios es una muestra de que "la gente valora tu labor y te devuelve cariño". Este nuevo homenaje consolida un año pleno de reconocimientos que celebran su extensa y fructífera trayectoria.

Valentín (Cook) junto a Gemma Cuervo, Emma Penella y Mariví Bilbao en una escena de "Aquí no hay quien viva" Atresmedia

Un momento agridulce en los medios

En paralelo al evento, Gemma Cuervo ha protagonizado un momento de tensión durante una entrevista en directo con el programa 'Socialité'. Aunque inicialmente se ha mostrado agradecida y emocionada, la actriz ha expresado sentirse fatigada y ha pedido terminar la conexión. "Bájame esto (el micrófono), que si no... No hay nada de Gemma Cuervo. Yo creo que hay que ver a Gemma Cuervo, porque si no, hija mía, yo estoy muy fatigada, y te pido por favor que acabemos", ha dicho Gemma Cuervo, cerrando la entrevista con un gesto amable hacia el equipo del programa de Mediaset.

A pesar del incidente, la jornada ha estado marcada por la celebración de su legado y el impacto de su carrera en la cultura española. Con este premio, la Fundación Amigos de los Mayores no solo reconoce a una artista excepcional, sino que también pone de relieve la importancia de valorar y acompañar a las personas mayores en todas las etapas de la vida.