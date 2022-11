Llega «El fin del amor», con sabor judío y argentino

Es una de esas veces que Argentina se hermana con España, pero esta nos sirve de ventana para ver lo que pasa allá, pero con valores universales que están a uno y otro lado del Atlántico. Ya el título de la serie «El fin del amor» nos pone en preaviso. En todo esto tiene mucho que decir Tamara Tenenbaum, autora del bestseller del mismo nombre, que ha trabajado también para llevarlo a la pantalla.

«En 2019 salió en Argentina y acá en 2021. Es un recorrido a partir de mi propia historia, de los vínculos del amor en el siglo XXI y de cómo se organizan. Es un recorrido académico y filosófico y el eje narrativo es que la autora, que vendría a ser yo, forma su punto de vista a partir del paso de la familia en la que nace, judía ortodoxa, al mundo contemporáneo donde vivimos todos. Lo que la serie viene a contar es esto. En el libro todo el rato se vuelve a este cambio porque vive en estos dos mundos y eso se traslada en la serie. Cuando encontramos a la protagonista dejó su pasado atrás y tiene otra vida. En la mía fue más metafórico el regreso y en la serie es más real para poder contarlo», comenta la autora Tenenbaum.

La escritora también figura como co-creadora y guionista de la serie con la nominada al Emmy Erika Halvorsen, showrunner y también guionista, y la ganadora de Canneseries, Leticia Dolera, quien además dirigió los primeros dos episodios.

Tamara es el personaje principal de la serie, una atrevida filósofa de la cultura pop, interpretado por Lali Espósito.

Completan el reparto Verónica Llinás, Vera Spinetta, Mike Amigorena, Candela Vetrano, Mariana Genesio Peña y Andrés Gil de esta serie de diez episodios de 30 minutos.

«La invitación es hacer el viaje al pasado para ver si somos tan libres o estamos repitiendo patrones. Ella (por Tamara) dejó su ropa de ortodoxa, pero su mamá le descubrió una escoliosis que le ató a un corsé y es una metáfora de la vida. Es como si la serie fuera antes que el libro. Queremos hacer ese viaje anterior», nos cuenta Erika Halvorsen.

«Queríamos buscar las aventuras para plasmar lo que pasaba en el libro. De ahí los audios a las amigas, ver cómo puede desarrollar una teoría según ocurre, es un personaje que es una filósofa, vive para contarlo. Pretendemos meterla en problemas, en situaciones incómodas, pero para sacar una conclusión, de ahí tiene que salir algo», aporta Halvorsen.

«Las amigas también nos sirven, porque es imposible que una persona viva tantas cosas. Muchos de los temas que están en el libro nos los traen ellas y las hermanas... Viven muchas cosas y las procesan de otra manera. Discuten todo el rato sobre esos temas y se reflejan maneras diferentes de ver las cosas», explica Tamara Tenenbaum.

«Es como la amiga de la infancia que le viene a poner igual la vida que ella tenía por destino. Es un espejo. Tienen la misma edad, les gustaban las mismas cosas y tomaron decisiones distintas», relata Erika sobre uno de los personajes iniciales que aparecen en la serie y que define el resto.

Desde que ambas se encontraron por primera vez han pasado tres años y lo curioso es que una serie que afronta la libertad se encontró con el momento menos libre para rodar que fue la pandemia: «La parte que más me angustiaba es que mi barrio, que es el Once, que es lindo, que no se podía inventar ni recrear, que era un personaje más, y nos encontramos con las calles vacías y ahora te quedas cinco minutos y te mueres del caos. Se ve la gente que nosotros vestimos, porque la de verdad iba con mascarilla», concluye la autora del libro.