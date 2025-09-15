'Escenas de matrimonio' está muy cerca de regresar según su creador: "Puede que vuelva, porque la quieren"

A muchos el nombre de Pepa y Avelino seguramente no les evoque nada, para ellos serán tan solo dos apelativos más en la extensa lista de nombres españoles. Sin embargo, para aquellas personas que cada noche veían 'Escenas de Matrimonio' en 2007 se les vendrá a la mente las divertidas broncas de esta pareja de ancianos cascarrabias.

Ellos eran uno de los matrimonios protagonistas de la serie creada por José Luis Moreno tras el gran éxito de los sketches realizados en 2002 dentro del programa 'Noche de Fiesta' y el formato podría estar de vuelta, tal y como ha expresado su creador.

En una entrevista con 'El Confidencial', José Luis Moreno ha admitido que "puede que vuelva, porque la quieren", desvelando algunos detalles sobre la variedad de las parejas y sobre cómo serían sus historias ambientadas en la actualidad.

"Habrá más tipos de parejas. Hay mucha inmigración y, por ejemplo, inmigrantes que se casan con autóctonos, etcétera. La riqueza depende de tu guion y pasión por los demás", ha comentado el productor de televisión conocido por sus actuaciones como ventrílocuo, especialmente con sus muñecos Monchito, Macario y el cuervo Rockefeller.

El actor y guionista también fue el productor ejecutivo de otra mítica serie como 'Aquí no hay quien viva' y, preguntado por si tendría sentido una producción como lo fue en su época la citada ficción, ha sido claro: "Ese formato tiene razón de ser siempre".

Para José Luis Moreno, "todo lo que sea que la gente se identifique con el vecino de al lado, con su comunidad de vecinos, con la vida nunca varía". "Lo que varían son las tecnologías, pero la esencia del ser humano, no. Cualquier cosa que, en clave de humor, con la sonrisa, que nos enseñe la sociedad, gusta", ha explicado.

Un retrato de las relaciones

La serie presentaba, en un formato de sketch, las ocurrentes situaciones cotidianas de tres parejas de diferentes edades, con la peculiaridad de que cada una estaba en una etapa distinta de su relación. Desde los recién casados hasta los matrimonios con décadas de experiencia, la ficción exploraba con ingenio los conflictos, las alegrías y las rutinas que definen la convivencia, ofreciendo una visión caricaturizada pero a la vez reconocible del amor y sus desafíos.

Miguel y Alicia, interpretados por Daniel Muriel y Miren Ibarguren, eran la pareja de los más jóvenes, que representaba los inicios de la convivencia, con sus discusiones sobre las tareas del hogar y los celos.

En el medio se encontraban Roberto y Marina (David Venancio Muro y Soledad Mallol). Ambos personificaban un matrimonio de mediana edad, lidiando con la monotonía y la crisis de los cuarenta. Por último, estaba la pareja de ancianos, Pepa y Avelino (Marisa Porcel y Pepe Ruiz). Ellos ofrecían un contrapunto humorístico con sus peleas y la resignación de una vida entera juntos.