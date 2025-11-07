Se desvanece su sueño de jugar el Mundial con España: Pasa de ser convocado con la absoluta a ser llamado por la Sub-21

Jesús Rodríguez ha vuelto a ser convocado con la selección española Sub-21 tras haber formado parte de la absoluta en las listas de Luis de la Fuente de septiembre y octubre. Esto es algo que llevó al extremo del Como a declarar que soñaba con jugar el Mundial con España.

“No sé por qué le gusto tanto a De la Fuente. Lo que sé es que cada vez que vengo aquí lo dejo todo porque para mí es un orgullo representar a la selección absoluta de mi país. Imagino que le gusto porque vengo haciendo las cosas bien y por mis cualidades, pero siempre intento devolverle la confianza en el campo”, declaró Jesús Rodríguez en rueda de prensa antes de caerse de su última convocatoria.

El que fuera futbolista del Betis comentó entonces que, pese a que el Mundial sea en junio, quedaba “mucha temporada por delante” y “mucho trabajo” que hacer con su club.

“No me decidí por el Como pensando en el Mundial. Me decidí por el proyecto que tiene, que es ambicioso y joven. Sabía que me iban a ayudar a mejorar, que iba a tener minutos y que me iba a dar confianza”, añadió Jesús Rodríguez.

Jesús Rodríguez se ha caído de la lista de la absoluta y Fornals ha vuelto a ella

El regreso del castellonense Pablo Fornals tras casi cuatro años de ausencias es la gran novedad de la lista del seleccionador Luis de la Fuente para medirse a Georgia y Turquía en los dos últimos partidos de la fase de clasificación al Mundial 2026. Además, vuelven también a la lista tras sus lesiones Lamine Yamal, Dean Huijsen, Fabián Ruiz y Fermín López para enfrentarse a Georgia el sábado 15 de noviembre en Tiflis y, tres días después, el martes 18, recibir a Turquía en La Cartuja de Sevilla. Ambos encuentros se disputarás a las 20:45 horas.