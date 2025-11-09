Esta semana en "La Promesa": la verdad detrás de las cartas de Catalina y la amenaza contra Curro

La tensión estalla en la serie estrella de RTVE esta semana. Curro y Ángela no han podido cumplir su promesa de separarse definitivamente. Tras un viaje marcado por el deseo, los recuerdos y una despedida que parecía definitiva, ambos vuelven a cruzarse en palacio, arrastrados por lo que sienten. El reencuentro entre ellos lo cambiará todo, justo cuando Beltrán acelera los planes de boda con Ángela y Lorenzo empieza a olerse el engaño.

Leocadia, que hasta ahora manejaba los hilos en la sombra, da un paso adelante: insiste en mantener la fecha del enlace, pese a que la invitación del duque de Carvajal y Cifuentes amenaza con hacerlo fracasar. Mientras tanto, Lorenzo enfrenta a la madre de Ángela, descubre el viaje secreto y no duda en ponerla contra las cuerdas. La reacción de Leocadia, lejos de recular, desvela que todo forma parte de un plan que podría reventar el orden de la casa.

La tensión también se apodera del servicio. Petra ha sido degradada a doncella y el ambiente entre las cocineras es cada vez más espeso. Vera, Simona y Candela siguen decididas a desenmascarar a quien filtra las recetas a Madame Cocotte. Lope, en cambio, prefiere mirar hacia otro lado, hasta que finalmente empieza a valorar el coraje de sus compañeras. La batalla por la autoría de la cocina se convierte en una lucha de dignidad.

En paralelo, Teresa recibe una propuesta que puede cambiarle la vida: convertirse en la nueva ama de llaves del palacio. Cristóbal confía en ella, y aunque duda, sus compañeros no tienen ninguna vacilación en empujarla a dar el paso. En un entorno donde las mujeres han sido sistemáticamente relegadas, que una de ellas asuma poder real es más que una novedad: es una declaración.

Pero no todas las decisiones son fáciles. María Fernández sigue sumida en una crisis por su embarazo, sin saber si seguir adelante o interrumpirlo. Pía y Samuel le dan su apoyo, pero el dilema pesa como una losa. A su vez, Enora aplaza su boda con Toño por falta de confianza, desatando aún más conflictos internos. Los vínculos se tambalean y la verdad amenaza con romper las pocas certezas que quedaban.

Y mientras todo esto ocurre, la trama de las cartas de Catalina da un vuelco. Jacobo parece haber dado con la clave de su procedencia, pero Martina niega rotundamente cualquier implicación. Adriano, invitado al evento del duque, se niega a asistir, pero la presencia del Rey podría hacerlo cambiar de opinión. La semana cierra con un nuevo desafío para Curro: Leocadia lo advierte… si la boda se consuma, él será expulsado de "La Promesa" para siempre.