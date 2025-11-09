La fiesta de celebración de la vida de Fernando Martínez de Irujo

El marqués de San Vicente del Barco vive con optimismo la recuperación de su enfermedad que evoluciona «muy favorablemente», según ha sabido LA RAZÓN. Tanto es así, que ha comunicado a sus amigos su intención de celebrar «esta buena racha» con todo un «fiestón» para el próximo año, que quiere organizar con sus amistades más cercanas: «Está tan animado de que el tratamiento le haya funcionado, que incluso, estuvo preparando una gran fiesta que quiere dar el verano que viene en la Finca Ana María. Fernando es estupendo y combativo y muy capaz de seguir con esta lucha contra el cáncer con la disciplina que le caracteriza», nos dice una de sus entrañables amigas de Marbella, que hace muy pocos días ha estado con el aristócrata. La celebración que quiere dar el noble estará ubicada en un auténtico vergel levantado en la antigua villa de los von Bismarck, un paraíso de 50.000 metros cuadrados que alberga más de 100 especies de tomates, una piscina solo para adultos, un laberinto de acacias, varios jardines e invernaderos. El terreno lo conoce bien Fernando, porque es colindante a la parcela del hotel Marbella Club que es su habitual lugar de residencia en la ciudad, desde que alquilara su casa de Las Cañas. El nuevo espacio abierto en el hotel ha tomado el nombre de Ann-Mari von Bismarck en honor a la matriarca del clan, la madre de Gunilla, una mujer que siempre huyó de esa Marbella de apellidos sonoros y figurantes simétricos, que abrían sus casas cortadas por el mismo patrón, a los vecinos residuales de la extinta «beautiful people». Los comportamientos impostados no eran lo suyo y por eso, prefirió construir este reducto de silencio a los pies del hotel donde la familia residió hasta que falleció la aristócrata.

Tana, la sobrina cómplice

Fernando está feliz con esta nueva iniciativa. Hace unos meses le veíamos emocionado en las nupcias de su hermano Cayetano con Bárbara Mirjan, el 4 de octubre, en la iglesia del Cristo de los Gitanos en Sevilla. Allí fue testigo de honor del enlace y posó junto a su familia, con muy buen aspecto y sonriente ante la prensa. Cayetano ya nos confirmaba a este medio que Fernando no faltaría: «Mi hermano estará con nosotros en este día tan especial en calidad de testigo. Estamos muy felices de tenerle entre nosotros». Una de las piezas imprescindibles en la sanación del noble está siendo Tana, la sobrina más cómplice del marqués, con la que le gusta compartir muchos momentos, como sus habituales comidas en Trocadero de Marbella, frente a la casa que fue de su madre la duquesa de Alba, y que sin duda será de gran ayuda para que su fiesta en Marbella Club sea todo un éxito.

Fernando Martínez de Irujo Gtres

La fiesta no es posible en Las Cañas, ya que el noble la tiene alquilada al empresario Fernando Samper por 10.000 euros mensuales. El dueño de Forestalia es uno de los empresarios que estaría dispuesto a comprarla. En su día se habló de una cifra de un total de 30 millones de euros, por su venta, pero Martínez de Irujo, siempre nos ha negado que esa casa esté en venta, ya que es un santuario lleno de recuerdos que no quiere perder.

Su gran amiga y consejera Lola Dj

Fernando es fan de todo tipo de música. Una de sus buenas amigas es la DJ internacional Lola Zapata, esposa de Quique Súper Mix y que este verano estuvo enseñando al marqués a mover los vinilos. Ella será la encargada de montar el fiestón en el Marbella Club. Una fiesta similar a las que esta DJ realiza habitualmente en St. Mortiz, Suiza, como el cumpleaños de Elle McPherson, donde el mismo Pierre Cashiraghi se subió a la cabina a pinchar con ella, o la fiesta de Studio 54 con Marisa Berenson en Marrrakech. Lola conoce a la perfección qué tipo de fiestas le gustan al marqués y asegura que va a ser muy especial para todos los asistentes y no va a faltar de nada.