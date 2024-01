España, entre los países que peor redistribuye la renta

España es uno de los países donde más ha aumentado la presión fiscal, especialmente a las rentas altas y a las empresas. De ello, es claro ejemplo el denominado "Impuesto a los ricos". Sin embargo, esta mayor carga tributaria no se canaliza hacia los estratos más necesitados de la población, por lo que la política fiscal no está siendo, hoy por hoy, un instrumento útil de redistribución de la renta, por lo que que no pone freno al crecimiento de la desigualdad.

Ello se evidencia en informes como "Apoyo a los ingresos en edad de trabajar Individuos y sus familias", elaborado por la Organización para la Cooperación y el desarrollo Económico (OCDE), que revela que España es el cuarto país por la cola que peor redistribuye esta renta. Tan solo lo hacen peor que nosotros Luxemburgo, Grecia e Italia. Este ránking de eficacia está encabezado por Nueva Zelanda y Finlandia.

Y es que se da la paradoja de que, como consecuencia de esta ineficiencia, son los grupos de ingresos más altos los principales beneficiarios de las prestaciones sociales y, de por ejemplo, de las medidas que se tomaron el ejercicio pasado para compensar el efecto de la inflación, lo que ha contribuido a ensanchar e la brecha de desprotección social para los más pobre. Y ello se produce, a juicio de la organización de países desarrollados, en parte, porque los beneficios que obtienen no se fundamentan en necesidades, sino, por ejemplo, en historiales de ganancias anteriores. "La accesibilidad limitada del apoyo a los grupos de bajos ingresos puede indicar la necesidad de revisar si la focalización funciona como se pretende, y si el apoyo a las personas sin ingresos laborales o con ingresos muy bajos está suficientemente desarrollado y accesible", advierte el informe.

Pero la OCDE no es la única institución que advertido sobre el ensanchamiento de la brecha de desigualdad. El Banco de España alertó en su Encuesta Financiera de las Familias que, desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, la riqueza neta de los más acaudalados se han incrementando en un punto porcentual, lo que ha hecho aumentar también el "Índice Gini", que mide la desigualdad de la riqueza, que se ha elevado del 0,68 a 0,70 puntos.