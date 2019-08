Chenoa dice adiós a Zapeando

Chenoa está viviendo una etapa de cambios. La cantante se prepara para su próximo enlace con el urólogo Miguel Sánchez Encinas mientras gestiona nuevos proyectos "llenos de ilusión".

Así, la intérprete de Soy Humana ha anunciado en su perfil de Instagram que abandona Zapeando, el programa de LaSexta donde ha sacado su faceta más cómica. Chenoa dice adiós a un equipo con el que se siente como en casa. A pesar de la tristeza, la cantante ha querido dejar claro que se lleva todo lo bueno que ha aprendido durante todos estos años.

Utilizando una antigua fotografía de un reportaje, Chenoa explicaba a sus seguidores esta decisión: "Con esa fuerza os anuncio que la semana que viene me despido de @zapeando un programa al que agradezco el aprendizaje y vuestro cariño estos años. Seguimos adelante con nuevos proyectos llenos de ilusión que pronto desvelaré... ya sabéis que el ritmo no pare. No puedo negar que me gusta trabajar y curiosear así que ATENTOS. Os adoro".

Un adiós que se hará efectivo la semana que viene y en el que seguro veremos alguna que otra lagrimilla.