De Tana Rivera a Rocío Crusset, los looks más elegantes para un tarde de toros en la Feria de Abril 2025

Este domingo 11 de mayo se termina una semana de jolgorio, alegría y mucho color en la ciudad de Sevilla, y es que desde hoyo ponemos el contador a 0 para una Feria de Abril que cierra hasta el 2026 por todo lo alto. Aunque a estas alturas ya no son muchas las famosas que resistan en el Real, la que sigue disfrutando de los últimos coletazos en la capital andaluza es Tana Rivera, quien acudió en la tarde de ayer a la Maestranza de Sevilla por la despedida de su tío, Cayetano Rivera.

Una corrida de toros que reunió a rostros familiares y amistosos además de Tana y su novio Manuel Vega, como Kiko Rivera, Cayetano Martínez de Irujo o Rocío Crusset. Nosotras además de estar pendientes de la emotiva despedida de Cayetano en el ruedo, no pudimos pasar alto los looks más elegantes de la tarde, obra de quien, por supuesto de la hija de Eugenia Martínez de Irujo y Mariló Montero respectivamente, unos looks que analizamos a continuación, no te los pierdas.

Los looks para una tarde de toros en la Feria de Abril

Además de trajes de flamenca y amazona, la Feria también nos deja inspiración en clave invitada sobre todo en escenarios como el taurino, un clásico de la semana grande de Sevilla y en el que durante la tarde de ayer volvieron a deslumbrar Tana Rivera y Rocío Crusset.

El look de Tana Rivera en los toros. Gtres

El look elegido por Tana en blanco y negro está compuesto por un chaleco sin mangas con estampado de rombos y cierre a modo de botón en la parte delantera y unos pantalones de lino blancos con caída ancha y tiro alto. En cuanto a los accesorios, la aristócrata optó por el calzado de referencia del verano, unas alpargatas con cuña en tonos beige y una blazer negra de Mango, que a la entrada de la Maestranza llevaba en la mano, pero que estamos seguras no le sobró ni un poquito a la salida.

El look de Rocío Crusset en los toros. Gtres

Por su parte, Rocío Crusset, escogió un estilismo mucho más colorido con una camisa de color morado y detalles de botones en dorado y una falda de tiro alto y corte vaporoso en color burdeos y detalles de encaje en el bajo. Además de un bolso a tono y joyas discretas.

Unos estilismos de lo más elegantes que bien podrían servir de inspiración en la temporada de eventos 2025 que no ha hecho más que empezar. Y con los que esperamos como los famosos dan por cerrada la Feria de Abril 2025 en la tarde de hoy.