Madres de comunión 2025: No vais a querer vestidos después de ver el conjunto de crochet más elegante que Manuela Villena lleva en la Feria de Abril

La Feria de Abril está a punto de cerrar las casetas hasta el año que viene, pero mientras tanto nos sigue mucha pero que mucha inspiración más allá de trajes de amazona y flamenca. Ayer por la tarde mientras en Madrid se inauguraba San Isidro con una corrida de toros en las Ventas, en la capital andaluza el festival taurino hacía lo propio en la Maestranza de Sevilla, ¿y quién fue la encargada de robar todas las miradas? Manuela Villena, la mujer del Presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, una vez más nos ha sorprendido con su impecable gusto y estilo.

Desde hace ya un tiempo, la granaína se ha convertido en uno de los rostros más buscados de expertos en estilo y cabeceras de moda, ¿la razón? Sus looks 'made in Spain' siempre a la altura de las circunstancias y con un aura de sofisticación del pocas pueden presumir en el ámbito político. En los últimos meses, a Manuela la hemos visto con conjuntos arquitectónicos, vestidos de flamenca y por último, el look que hará que todas las madres de comunión quieran dejar a un lado sus vestidos por un estilismo de chaqueta y pantalón, pero no, no es el típico combo que estás cansada de ver una y otra vez.

El look de Manuela Villena ideal para la temporada de comuniones

Los colores suaves como el blanco, crema, beige y similares suelen ser una apuesta segura para brillar en el mes de mayo si tienes algún evento tal que la comunión de tus hijos. Pues bien, Manuela Villena ha elevado el concepto de conjunto beige a una nueva dimensión y es que además de marcarse un lookazo de esos que quedan en la retina, la politóloga va a ser tu mejor inspiración si estás buscando un estilismo diferente pero sin perder un ápice de elegancia.

El look de Manuela Villena. Gtres

Estamos hablando de este conjunto con aire artesanal que Manuela eligió para acudir a la Maestranza de Sevilla, compuesto por una chaqueta entallada de manga larga con acabados flecados en mangas y bajo. Una ligera abertura en la parte frontal y ese precioso estampado como si fuesen hojas en crochet calado y unos pantalones de corte recto y ancho a tono con la chaqueta. Como guinda de este look digno de las madres de comunión más elegantes y fashionistas, un bolso de mano también en color beige y unos pendientes tan originales como coloridos que simulaban una flor en tonos rojos, verdes y blancos. Nosotras lo tenemos claro, si tuviésemos una comunión esta primavera, el look de Manuela Villena sería nuestra máxima inspiración.