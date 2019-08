Nate Archibald también quiere volver a "Goosip Girl"

Hace unas semanas hablamos de un posible reboot de la gran reina cotilla de Nueva York; poco después anunciábamos que las mujeres estrellas de la serie original, podrían estar en la misma. Y es que parece que ni los propios protagionistas de "Goosip Girl" pueden superar la serie. Esta vez, el conocido Nate Archibald (Chace Crawford) no cierra la puerta al ya confirmado reboot.

El actor esta ahora de gira promocionando su nueva serie de Amazon Prime Video, "The Boys", pero no ha podido evitar las numerosas dudas que se está generando a esta posible vuelta de "Gossip Girl". "Siempre digo que estaría abierto a ello. Estoy un poco más entusiasmado con mi nueva serie en este momento, pero me encantaría volver a verlos a todos. Si pudieran encontrar la forma adecuada para participar, me encantaría hacerlo" declaró hace unos días a el medio "E!Online".

Aunque el argumento deja fuera al grupo de jóvenes que durante más de cinco temporadas desarrollaron los dramas del famoso Upper East Side, Crawford está dispuesto a participar y así lo volvía a reflejar en el "late show" de Andy Cohen, donde afirmo que: "nadie me ha llamado" pero que "podría hacer de padre". Es díficil imaginar al encantador Nate Archibald en un rol de padre, pero todo puede ser posible en "Gossip Girl". Además el actor afirmó que el regreso de Gossip Girl siete años después de su episodio final le habia hecho "sentirse viejo".