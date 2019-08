Andrea Ropero: «Muchos políticos gobiernan a golpe de tuit»

En los últimos días a Andrea Ropero los minutos se le están convirtiendo en horas ante su inminente nueva etapa en «El intermedio» de laSexta. Su lugar habitual de trabajo no estará en el plató sino allí donde le lleve la actualidad política y social. Por ejemplo, durante estos días está en Lampedusa en el que será su primer reportaje para el programa.

–Nunca ha ocultado su predilección por el periodismo de corte social. ¿Qué valor tiene para usted?

–Nos olvidamos de que detrás de las cifras y de algunos mensajes políticos hay personas que lo están pasando muy mal. Me gusta porque con estas crónicas se les da la voz, se les pone cara y nos permiten dar un toque a la clase política.

–Su primer destino es Lampedusa...

–Sí, uno de los temas que ha estado en boca de todos este verano ha sido la crisis migratoria. Vamos a hablar con los integrantes del «Open Arms», con el alcalde de Lampedusa y con los migrantes que van llegando. El objetivo es mostrar cómo viven su día a día cuando las cámaras se van.

–¿Qué es más importante: saber preguntar o saber escuchar?

–Escuchar, es básico. Es evidente que hay que saber preguntar, pero no sirve de nada una buena pregunta si no estás pendiente de lo que dice el que tienes enfrente. En ocasiones se pierde el tiempo haciendo muchas preguntas sin dejar que las personas se expresen bien y con calma. Y los silencios son también muy importantes.

–Los políticos también van a estar en su diana. ¿Alguna petición?

–Que no se escaqueen. Es verdad que algunos políticos se dedican a dar solo explicaciones a través de Twitter y esquivan lo fundamental: ir al Parlamento y hablar con los periodistas. Estaré con mi micrófono allí donde está la noticia: bien sea en el Congreso de los Diputados o en la Comunidad de Madrid y correré detrás de ellos lo que haga falta.

–Es evidente que les gusta más Twitter que un periodista.

–Es más fácil escribir un tuit y no dar más explicaciones porque, por mucho que les envíen comentarios, creo que en pocas ocasiones los leen. Las preguntas de los profesionales de la información suelen ser más inquisitivas y buscamos ponerles contra las cuerdas. Sin embargo, Twitter tiene muchas cosas buenas como la inmediatez de la información. Pero, al igual que digo esto, es verdad que muchos políticos gobiernan a golpe de tuit.

–¿Por qué se crítica más la comunicación de Donald Trump a través de las redes sociales mientras que la mayoría de líderes que hacen lo mismo se van de rositas?

–No es mi caso. Me parece igual de mal sea quien sea. Es cierto que les acerca mucho a los ciudadanos, pero no pueden acomodarse en las redes sociales como la única herramienta de comunicación. Es como sus comparecencias a través de un plasma... Me he pegado unas carreras tremendas en el Congreso para lograr una declaración y no me respondían. Me parece increíble.

–Si por algo se caracteriza «El intermedio» es por su humor mordaz. ¿Va a explotar usted esa faceta?

–Sí, claro. Como es lógico en «laSexta Noche» mi cometido era otro, pero soy muy consciente de que el humor es una parte fundamental del programa. No me cierro puertas. Además, es imprescindible en la vida, tanto como la libertad de expresión y hay que recordar que deben ir de la mano.

–Puesta a soñar, ¿con quién le gustaría tener un encuentro periodístico?

–Con el presidente de Gobierno, pero me encantaría hacerle una entrevista a los Reyes, sobre todo a Doña Letizia, porque no estamos acostumbrados. Desde aquí les lanzo el guante.