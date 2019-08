‘Brooklyn Nine-Nine’ y ‘Superstore’: más y buen humor para Neox

La gran familia de Neox se amplía aún más esta nueva temporada. Atresmedia Televisión ha anunciado que ha adquirido los derechos de emisión en abierto de ‘Brooklyn Nine-Nine’ y ‘Superstore’, dos de las comedias estadounidenses más respetadas y populares de los últimos años, y que actualmente siguen conquistando a la audiencia de Estados Unidos al ser de las sitcoms con mayor acogida y seguidores.

Con estas dos incorporaciones que se estrenarán muy pronto dentro del nuevo curso televisivo 2019/20, la cadena sigue erigiéndose como la casa en nuestro país para las sitcoms de referencia. Las grandes comedias están en Neox.

‘Brooklyn Nine-Nine’ y ‘Superstore’ se suman así al plantel de la oferta de ficción de Neox, que cerró la temporada pasada como la temática líder entre los jóvenes y canal líder absoluto del target comercial.

La cadena de Atresmedia proseguirá esa nueva campaña con su fuerte apuesta por ofrecer ‘Sin Esperas’ las comedias más populares en la actualidad. Los episodios de las nuevas temporadas de series como ‘Modern Family’, ‘Mom’, ‘Los Conner’, ‘Padre de familia’ y ‘American Dad’, -que continúan a lo largo de este próximo curso su exitosa trayectoria televisiva con la producción de entregas inéditas-, seguirán estrenándose a pocos días respecto a su emisión de Estados Unidos.

Asimismo, Neox brindará a los fans del género el poder disfrutar de premiadas e icónicas series como ‘Los Simpson’, ‘Big Bang’ y ‘Friends’. Esta última vivirá en septiembre su 25º aniversario con programación especial en Neox.

‘Brooklyn Nine-Nine’, premiada comedia policiaca con Andy Samberg

De los guionistas y productores ganadores de premios Emmy Dan Goor y Michael Schur (‘Parks and recreation’), ‘Brooklyn Nine-Nine’ -galardonada de un Globo de oro a mejor comedia- se ha convertido en una de las sitcoms más destacadas de la televisión estadounidense en estos últimos años.

Muy querida por el gran público y la crítica y con un reparto que derrocha química, esta producción está protagonizada por dos intérpretes muy respetados del audiovisual americano: el ganador del Premio Emmy y el Globo de Oro Andy Samberg (‘Saturday Night Live’) y el ganador de un Emmy Andre Braugher (‘Men of a Certain Age’, ‘Homicide: Life on the Street’).

En ‘Brooklyn Nine-Nine’, el detective Jake Peralta (Samberg) es un policía de Nueva York lo suficientemente bueno como para nunca haber tenido que trabajar tanto o seguir las reglas al pie de la letra. Tal vez porque tiene el mejor registro de arrestos entre sus compañeros. Jake, además, ha sido consentido a lo largo de toda su carrera. Ahora, con la llegada de su nuevo jefe, el Capitán Ray Holt (Braugher), puede que todo cambie en el día a día de Peralta y el resto de la comisaría.

Junto a Andy Samberg -quien también es productor de la serie- y Andre Braugher, el elenco lo completan Terry Crews, Melissa Fumero, Joe Lo Truglio, Stephanie Beatriz y Chelsea Peretti.