Restaurante L´AND, en el firmamento gastronómico portugués

Un amplio local, con grandes ventanales y tremenda luminosidad, de techos repletos de lámparas de distintas tonalidades cuidadosamente colocadas y con preciosas vistas al castillo de Monte Mor o Novo crean una atmósfera que se me antoja la más idónea para esa ansiada actuación. Una gran representación que se va a celebrar en nuestras mesas y de la que seremos testigos privilegiados.

Apostando por los productos cercanos, por la agricultura biológica, dando valor a lo autóctono, potenciando lo alentejano y buscando la excelencia en cada momento, este equipo de profesionales continúa poniendo el nombre de L´AND en las más altas cúspides de la gastronomía portuguesa.

Quiero, porque me parece de justicia, recalcar un detalle adicional que no debe olvidarse. Un esmeradísimo servicio, la extraordinaria calidad de los productos y el hecho de buscar la perfección, siempre es más complicado -desde el punto de vista de la viabilidad de un restaurante- cuando se asienta en una localidad pequeña. Más aún cuando nos referimos a un establecimiento de este alto nivel. Un plus que no debe caer en saco roto.

L´AND es, consecuentemente, todo un órdago en favor del Alentejo y lo que supone esta región. Una apuesta, que continúa vigente, por esta tierra gracias a la personalidad y a la forma de entender José Miguel Tapadejo su trabajo en cocinas.

Más que un menú degustación lo calificaría como un fascinante “recorrido degustación”. Un regalo al paladar que ofrece una variedad digna de ser destacada. Pescados, arroces, algas, ostras, carnes, espumas, salsas, helados, chocolates... son algunas de las preparaciones con las que este joven cocinero nos maravilla. Magia en la cocina.