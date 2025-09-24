El director de 'Predator: Badlands' confirma si aparecerán xenomorfos de 'Alien' en esta nueva película

El director de Predator: Badlands, Dan Trachtenberg, ha comentado si esta próxima película de la franquicia incluirá algún tipo de sorpresa relacionada con los xenomorfos. Teniendo en cuenta que es la última entrega tras Prey, el filme tendrá como protagonista a un joven Yautja llamado Dek en su búsqueda del adversario definitivo tras ser rechazado por su clan.

Una revelación importante del tráiler es que la película tendrá un crossover clave con la franquicia de Alien que inició Ridley Scott. Esto se debe a que Thia, una androide Weyland-Yutani, tendrá una presencia significativa en la producción. Como es lógico, este aspecto casi accidental inmediatamente planteó dudas sobre si también podría aparecer un xenomorfo.

Una aclaración necesaria de Dan Trachtenberg

En una entrevista con Empire, Dan Trachtenberg ha decidido aclarar esta importante duda, confirmando que Predator: Badlands no contará con ningún xenomorfo. Sin embargo, la inclusión de Weyland-Yutani sí que tendrá un sentido argumental en la historia. "No hay ningún xenomorfo en esta película, pero eso la hace más emocionante", confirmó el cineasta.

Lo cierto es que la aparición de un androide Weyland-Yutani fue un elemento interesante que no pasó desapercibido en el tráiler de Predator: Badlands. Lo lógico era pensar que, si el tráiler mostraba un androide de la franquicia de Alien, también podía contener más sorpresas cruzadas, incluyendo la presencia de un xenomorfo.

Por lo que parece, la decisión de incluir un androide Weyland-Yutani fue una decisión inherente a la historia. No es un simple detalle superficial que no aportaría nada al filme. Este mismo enfoque debería aplicarse a cualquier inclusión futura de un xenomorfo, especialmente después de lo decepcionantes que fueron las películas de Alien vs. Predator.

Aun así, teniendo en cuenta la conexión de Predator: Badlands con la franquicia de Alien, un crossover con algo más de impacto solo es cuestión de tiempo. Por ahora, los espectadores que esperaban ver una unión de ambas franquicias tendrán que esperar un poco más.