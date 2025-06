El director de 'Prey' confirma un gran avance de la franquicia 'Predator' que nadie esperaba

Los seguidores de Predator deben estar entusiasmados después de que Disney+ estrenara la que ya es una de las películas más aclamadas de la franquicia. Pero Predator: Asesino de Asesinos no será lo único que puedan saborear, ya que el estreno de Predator: Badlands está fijado para finales de este año. Pero Dan Trachtenberg, el cineasta responsable de ambos proyectos, quiere que el público guarde sitio para una sorpresa más.

En una entrevista con la revista SFX, el director adelantó que planea hacer otra película de Predator en el futuro. Aunque es cierto que todavía no dio detalles sobre este tercer proyecto sin nombre, se aseguró de señalar que será diferente a todo lo que los seguidores hayan visto de la franquicia en el pasado, así como en el género de ciencia ficción.

Dan Trachtenberg tiene una tercera película en la cabeza

Así lo explicaba:

"Después del estreno de Prey, cuando empecé a pensar en secuelas, tenía tres ideas. Killer of Killers es una, Badlands es la segunda y la tercera es otra. La razón por la que me sentí dominado a hacerlas y, en cierto modo, por la que me apresuré fue porque tenía muchísimas ganas de empezar con la tercera".

Él mismo comentaba que tiene muchas ideas geniales en la cabeza y que ninguna es simplemente contar la siguiente parte de una película que fue un éxito. El director insinuaba que nadie había hecho eso en la ciencia ficción, ni por supuesto con Predator. Así que después de Predator: Badlands, Dan Trachtenberg volvería a ponerse al frente de una tercera entrega que podría cambiar el rumbo de la franquicia.

Lo que sabemos de la trama de Predator: Badlands es lo que ya se ha revelado en el tráiler. En él, un joven Yautja que es llamado Dek intentará reunirse con su clan, demostrando que es un luchador digno. En el camino, se cruzará con Thia, que fue confirmada como un androide.

No se sabe qué oponente será el que lleve a Dek al extremo en su lucha por la supervivencia, así que la naturaleza de esta forma de vida sigue siendo un misterio. Aunque la superficie de la historia ya se conoce, aún quedan muchas piezas del rompecabezas por encajar. Predator: Badlands se estrena el 7 de noviembre.