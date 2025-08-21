¿Spoiler? Esta reciente película de la franquicia que sorprendió insinúa cómo termina 'Predator: Badlands'

Predator: Badlands está a solo unos meses de su estreno, y es posible que la franquicia ya haya dado una pista clave sobre el final de la secuela. Ambientada varios años en el futuro, esta película tiene como protagonista a un Yautja marginado conocido como Dek. También se sabe que será dirigida por Dan Trachtenberg, quien se ha vuelto un cineasta habitual de la franquicia.

Existen innumerables teorías sobre la trama de Predator: Badlands, sobre todo porque el estudio ha revelado muy poca información en relación a la historia. Quizás lo más lógico sea buscar respuestas en las películas anteriores de Dan Trachtenberg. En este sentido, muchos espectadores consideran que estos filmes pueden arrojar algo de luz sobre los planes a futuro de la franquicia de ciencia ficción.

Dan Trachtenberg y su visión para la franquicia

Algunas pistas no solo parecen conectar con el universo de Alien, sino que también reinventan la fórmula típica de Predator al hacer que Dek sea el cazado en lugar del cazador. En este escenario, Dan Trachtenberg juega un papel esencial. Por un lado, Prey llevó la saga a una época y un lugar que se sentía muy diferente. Más tarde, Predator: Killer of Killers se adentró en el mundo de la animación con un éxito total.

Es evidente que la franquicia está tomando una nueva dirección que podría estar interconectada con Predator: Badlands. En este contexto, el final de Predator: Killer of Killers mostró un final que sugeriría que muchas de las secuelas recientes podrían estar más conectadas de lo que parecen.

Mientras los protagonistas de la película escapan del planeta Yautja, un grupo de alienígenas se refugia en unas instalaciones científicas, revelando a varios guerreros congelados que conservan para que combatan en su arena de gladiadores. Esto incluye también a Naru, la protagonista de Prey.

Si Dan Trachtenberg realmente tiene la intención de reunir a todos estos personajes en el futuro, la forma más lógica de lograrlo es enviando a Thia y Dek a la arena Yautja al final de Predator: Badlands. Algunas otras teorías sugieren que será una película de Alien vs. Predator. Aunque eso parece improbable por el momento, un reinicio de Alien vs. Predator no está descartado. Todo está en el aire, así que cualquier cosa es posible.