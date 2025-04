Nintendo Switch ha eliminado una de sus mejores funciones y enfada a los jugadores

Nintendo Switch se ha convertido en una de las consolas más vendidas de la historia y si el tiempo se porta bien con ella, conseguirá hacerse con ese trono. Está claro que la gran N ha sabido sacar partido de un dispositivo que te permite llevar tus videojuegos a cualquier lugar. Sin embargo, la nueva actualización de la consola parece que no ha sentado demasiado bien a algunos usuarios, ya que han eliminado una función muy querida por muchos jugadores. A partir de ahora, dos consolas ya no podrán jugar online a una sola copia del juego a la vez, algo que ha enfadado a muchos.

La actualización 20.0.0 de Nintendo Switch ya está disponible y esta trae consigo la eliminación de una de las mejores funciones de Nintendo Switch: el multijugador en varias consolas con una sola copia de un juego. Por supuesto, esto esta un gran aliciente para los usuarios que disfrutan de la actual consola de la compañía. Tal y como han señalado desde Famiboards, esto ha dejado de estar disponible, haciendo que ya no puedas compartir tus juegos de forma sencilla y rápida. Si intentas hacerlo, te saldrá un mensaje de error en la consola.

No se sabe si esto es solo temporal y tienen previsto volver a activarlo en algún momento, pero por ahora no hay información que indique lo contrario, así que se puede decir que ahora mismo, se acabó el jugar online en dos consolas diferentes con la misma copia del juego. Sin duda, malas noticias para las personas que no tenían pensado actualizarse a Nintendo Switch 2 durante el periodo de salida. Recuerda que el próximo día 5 de junio estará disponible para todo el mundo y sus reservas parecen haber sido increíbles.

Los usuarios de Nintendo Switch 2 no están contentos con esta función

La nueva Switch 2 no ha estado exenta de polémica desde que ofreció sus datos en el Direct enfocado a la consola. Uno de los aspectos más controvertidos de la nueva máquina es la llegada de las llaves de juego, lo cual te permite desbloquear juegos comprados de manera digital con un formato físico. De este modo, todo apunta a que muchos títulos que aterricen en Nintendo Switch 2 ni siquiera contarán con un cartucho, algo que no está gustando nada a los amantes de este formato.

Parece que cada día, el formato físico sufrirá más bajas. Los juegos digitales están ganando mucho terreno y no es para menos, puesto que ofrecen más comodidad, sin embargo, una cosa está clara... El formato físico no puede morir, y no solo por los usuarios que siguen coleccionando sus juegos favoritos en las estanterías, sino porque cuantas más opciones de compra existan, mucho mejor para todos. Estaremos muy pendientes para ver qué te podemos ofrecer más adelante acerca de la nueva Switch 2, pero sin duda todavía quedan grandes detalles por desvelar.