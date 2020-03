"Que se vaya este gobierno a la calle y que entre gente con estudios , a mi me gusta que me den por el culo pero con estudios”. Ni se puede decir más alto ni más claro. El actor Quique San Francisco no defrauda y ayer dejó a todos con la boca abierta. Bueno, aunque también cerró algunas según los internautas. Sin pelos en la lengua el actor español criticó la gestión del Ejecutivo en la crisis del coronavirus: "Es vergonzoso el Gobierno, porque Sánchez lo sabía ya desde enero y autorizó ciento y pico de manifestaciones lamentables”. Y las redes enloquecieron.

Gracias Quique San Francisco. Dices lo que pensamos muchos.pic.twitter.com/bgs83B1zej — Pablo CG (@pablocast13) March 29, 2020

Así lo manifestó en una entrevista con Cristina Pardo en La Sexta. No había hecho más que empezar. “Espero que esta situación nos sirva para darnos cuenta del espectro político que nos maneja, que es algo terrible. Por favor, que todos estos sinvergüenzas se vayan”, reclamaba el actor. “Este tipo de personas que han dicho que nos van a dar igualdad y lo que yo creo que van a hacer es empobrecernos a todos por igual", seguía imparable ante la cara de circunstancias de Pardo. "Tenemos un cuadro político que no tenemos palabras para describirlo”, remataba.

Y entonces llegó el cambio de tercio y comenzó a hablar de cómo lleva él su confinamiento. Tras hacer acopio de cervezas, bromeaba el actor, lo importante ahora, a su juicio es “echarle un par de cojones y capacidad de sufrimiento". Quique San Francisco también agradeció la “actuación del pueblo español, de la Guardia Civil, del señor Amancio Ortega y de la gente que está haciendo todo lo posible para salir de esto”.

Lo que dice en este vídeo Quique San Francisco es lo que pensamos la mayoría de los españoles, pero no encontrarán a muchos actores criticando al Gobierno y agradeciendo su labor a la @guardiacivil y a Amancio Ortega. pic.twitter.com/FaW7tTDqFq — Mi otro yo 🇪🇸 (@Miotroyo2parte) March 30, 2020

Pero ante todo humor. San Francisco tiró de ironía y humor porque asegura que“el sentido del humor siempre se basa en las mayores desgracias”. Y para muestra un botón:"Yo, si hace falta me lavo el culo a la piedra; aquí lo que haga falta ", manifestaba entre risas al comentar la compra excesiva de papel higiénico.