José Antonio López Muñoz: «El despliegue del 5G, es indispensable para la digitalización»

La telefonía móvil de última generación es clave según los planes de Ericsson para que España pueda salir de la crisis provocada por la pandemia de la forma más veloz y eficaz posible

-¿Qué palancas habría que activar para superar la actual crisis?

–En Ericsson creemos que las palancas para superar la crisis son claras y ya se han marcado en los planes del Gobierno centrados en la digitalización de nuestra economía. Una de las principales palancas a las que se hace referencia en esos planes y que se establece como pilar fundamental para la transformación de la economía española es el despliegue de la red 5G. Ahora que ya se han definido es el momento de pasar a la acción. Ya no basta con tener una visión clara del camino a recorrer. Lo fundamental ahora es activar dicha visión y ejecutar las políticas que nos permitan ponernos en marcha y salir de la crisis de la forma más rápida y efectiva posible.

–¿Necesitan las empresas ayudas directas para salir adelante?

–Independientemente de cómo se repartan, lo que consideramos imprescindible es que los fondos europeos se destinen a conseguir una verdadera digitalización de la economía y las empresas españolas. Más allá de la financiación directa o no de las empresas, lo importante es que dicha inversión se realice en áreas que sean clave e impulsoras para la recuperación. En Ericsson hemos identificado estas áreas clave que requerirían de una financiación pública parcial o total para que los beneficios se materialicen. Según nuestros estudios, el 5G en sectores como sanidad, educación, turismo, agricultura o transporte tendría un impacto económico de más 155.000 millones de euros.

–¿Se han superado ya los peores momentos?

–Con el inicio de las vacunaciones estamos ante un nuevo momento, pero debemos tener presente la gravedad de esta pandemia que ha dejado y sigue dejando a diario multitud de contagios y muertes en todo el mundo. Además, no podemos obviar que la economía ha sufrido un grave revés. En 2020 España sufrió el mayor desplome de la lista del G20, con una recesión del 11%, así que la recuperación va a suponer un duro camino y requerirá del esfuerzo de todos. Por otra parte, ahora estamos en un momento clave y ante una oportunidad única. No solo de recuperarnos, si no de liderar el nuevo mundo digital.

–¿Habrá despegue económico en la segunda mitad del ejercicio?

–Así lo esperamos y algunos de nuestros informes recientes lo corroboran. El despliegue y adopción mundial del 5G es un claro ejemplo de ese despegue. A pesar de las incertidumbres provocadas por la pandemia, el ritmo de introducción del 5G ha aumentado en 2020 tanto en el ámbito de las redes como en el de los dispositivos. Ya para finales de 2020 tuvimos que mejorar nuestras previsiones en materia de suscripciones globales de 5G y elevarlas hasta los 220 millones ya que los proveedores de servicios siguen construyendo sus redes. Sin duda, estamos ante un despegue tecnológico y económico.

–¿Qué inversiones deberían priorizarse en los fondos europeos que están por llegar?

–Desde Ericsson entendemos que el plan de recuperación de la UE no debe servir para financiar planes de negocio e inversión de las empresas, sino para acometer proyectos transformadores dentro de sectores prioritarios. Algunos de estos proyectos tractores para nuestra economía están relacionados con la educación online, la salud digital, la movilidad sostenible, el turismo inteligente o la industria 4.0.