Carlos Flores (Vox) compara la letra de “Zorra” con el “La, La, La” de Massiel: “¿Cara o…cruz?”

El dúo musical español Nebulossa ha sido elegido para representar a España en el Festival de la Canción de Eurovisión 2024 con su canción "Zorra". La elección se llevó a cabo tras ganar en el prestigioso Benidorm Fest, el programa televisivo encargado de seleccionar al representante español para el concurso europeo de música.

La decisión de enviar "Zorra" como la carta de presentación de España en Eurovisión ha generado diversas reacciones en la esfera pública. El diputado en el Congreso Carlos Flores, del partido Vox, utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para realizar una comparación con la icónica canción ganadora de Eurovisión en 1968, "La, La, La", interpretada por Massiel.

Además, la presidenta de Les Corts Valencianes, Llanos Massó, expresó su opinión sobre la polémica generada en torno a la canción seleccionada para representar a España, haciendo hincapié en el efecto que la letra de la canción puede tener en los niños: “¿Cuando un chaval llame zorra a una compañera le van a subir un punto la nota o le darán un premio a final de curso?”

A pesar de las opiniones divididas, "Zorra" ha logrado un éxito notable en el ámbito musical. La canción ha escalado hasta el octavo puesto en la lista de las canciones más escuchadas en España en la plataforma de streaming Spotify. Además, el videoclip de "Zorra" ha superado el millón y medio de visualizaciones en YouTube en tan solo 24 horas.