La clínica Dolentia incorpora un abordaje intervencionista del dolor más eficaz e inmediato

El abordaje intervencionista del dolor favorece un enfoque más eficaz e inmediato, desprovisto de los efectos secundarios que generan las terapias farmacológicas o la cirugía convencional. Se trata de un tratamiento mínimamente invasivo y seguro que, realizado de forma precoz por especialistas experimentados, puede devolver al paciente la calidad de vida perdida.

La clínica Dolentia lleva en funcionamiento en Úbeda desde noviembre de 2023 y apuesta por esta opción terapéutica. “Soy anestesiólogo especializado en terapia intervencionista del dolor. El tratamiento del dolor es mi vocación y quería seguir ejerciéndola también fuera ámbito sanitario público con un equipo altamente especializado”, detalla el Dr. Martin Rodríguez Banqueri, fundador y director ejecutivo de Dolentia.

Los profesionales de la Unidad de Tratamiento del Dolor de Dolentia son expertos en el tratamiento del dolor crónico de toda clase, pero, sobre todo, en dolor musculoesquelético de espalda y articular (rodilla, hombro, etc.) y en dolor neuropático (ciatalgia, túnel carpiano, neuralgia postherpética...). “La incorporación en nuestra clínica de una Unidad de Urología y otra de Fisioterapia también nos permite tratamientos conjuntos, como el dolor pélvico”, detalla el especialista.

Durante los últimos siete años, el Dr. Rodríguez Banqueri ha dirigido su desarrollo profesional al abordaje intervencionista del dolor. Durante este periplo he ido adquiriendo las capacidades necesarias en este ámbito, abarcando desde la radiofrecuencia a nivel musculoesquelético (raquis, periférico, craneofacial) hasta técnicas más avanzadas como la neuromodulación de cordones posteriores o del ganglio de raíz dorsal.

Así, esta Unidad del Dolor está orientada al tratamiento intervencionista basado en infiltraciones y radiofrecuencia, todo ello complementado por Fisioterapia, mediante tecarterapia, neuromodulación, punción seca, etc. “Concebimos la atención integral del paciente como un tratamiento individualizado y multidisciplinar. La International Association for the Study of Pain (IASP) define el dolor como una ‘experiencia’ y, por tanto, no solo está influido por factores biológicos, sino, también, psicosociales. Por ello, contamos con el apoyo de Psicología Clínica, Terapia Ocupacional, Dietética y Enfermería, que completan el trabajo para devolver al paciente a su actividad diaria con la mínima repercusión posible”, expone el Dr. Rodríguez Banqueri.

“Los profesionales que nos dedicamos al tratamiento del dolor debemos realizar un esfuerzo extra de divulgación de nuestra labor, para que el número de pacientes que demanden centros intervencionistas orientados al abordaje del dolor sea cada vez mayor. Estoy seguro que en una sociedad como la actual, exigente y que demanda soluciones rápidas, centros como Dolentia serán una realidad cada vez más frecuente en nuestro país”, concluye su director ejecutivo.

La Unidad del Dolor de la Clínica Dolentia se enmarca en un conjunto de servicios sanitarios que incluyen, además, Urología, Dermatología, Medicina Estética, Psicología, Enfermería, Terapia Ocupacional y Nutrición.