¿Cómo barren en Alemania? Un joven español asegura que no utilizan escobas

Cuando Mario Fernández, un joven español que reside en Alemania, decidió compartir sus impresiones sobre la vida en el país germánico a través de TikTok, no esperaba que uno de sus videos generara tanta atención. En su cuenta, Mario explora las particularidades de la vida en Alemania que le han llamado la atención, y una de las más sorprendentes resultó ser la forma en que los alemanes realizan la tarea de barrer.

En su video viral, Mario reveló que en Alemania, a diferencia de España, no es común utilizar escobas largas con mango para barrer. En lugar de ello, los alemanes han adoptado un método diferente y menos convencional. Utilizan cepillos cortos junto con recogedores, lo que ha dejado perplejos a muchos extranjeros que llegan al país.

Esta forma de limpieza ha llevado a que la gente comente sobre las implicaciones de esta elección. Algunos comentarios de su video expresan sorpresa, como "Fregona tampoco tienen. Cuando llegué a Münster, me volví loca buscando fregonas en las tiendas. Pregunté a una señora mayor y me dijo que no había". Otros usuarios comparan la práctica con la salud, comentando que "los fisios estarán forrados". La ausencia de escobas tradicionales también ha dejado a la gente preguntándose por qué se prefiere esta técnica, con un comentario que afirma: "El tema es que ellos ven el palo como una tontería. Inexplicable".

La técnica de barrido alemana consiste en agacharse para realizar la tarea, lo que, para muchos, resulta menos ergonómico y más incómodo que usar escobas largas. Mario ilustró esta técnica en su video al mostrar un cepillo corto y un recogedor, que claramente son menos prácticos que una escoba convencional. Cuando se trata de recoger algo que se ha caído al suelo, los alemanes tienen dos opciones: usar el aspirador o agacharse y "romperse el espinazo", como lo describe Mario en su video.

Esta particularidad no se limita a las casas. También se extiende a restaurantes y supermercados, donde los empleados recurren a los cepillos cortos y recogedores para tareas de limpieza. En una anécdota personal, Mario menciona que en el supermercado, cuando se le cayó una botella mientras estaba reciclando, una empleada acudió con su cepillo corto y recogedor para recoger los cristales, una escena que resulta poco común para los que están acostumbrados a las escobas tradicionales.