Desafiando a la edad: la increíble historia de amor de una joven de 28 años y su marido de 70

El amor, ese sentimiento intangible que ha inspirado poesías, canciones y películas a lo largo de la historia, no se rige por las reglas del tiempo ni por las limitaciones de la edad. Y si no, que se lo digan a Jackie, una joven de 28 años, y David de 70.

Hace ya una década, el destino tejió los hilos de sus vidas mediante una aplicación de citas. Lo que en un inicio fue un encuentro casual durante un viaje de Jackie a Filipinas, su tierra natal, floreció en una conexión profunda que finalmente desembocó en un matrimonio y la construcción de un hogar en tierra estadounidense. "El primer vistazo a su perfil me dejó impactado, literalmente me sorprendió. Era como si algo especial brillara", compartió David emocionado en una entrevista con el canal de YouTube 'Love Don't Judge', donde relataron su conmovedora historia.

Por su parte, Jackie reveló que su encuentro fue libre de prejuicios, pues no había examinado detenidamente las fotos de David previamente. Aceptó su propuesta de tomar un café y compartió: "No me sumergí en su perfil con anticipación. Opté por abordar el encuentro sin expectativas y, con el tiempo, me di cuenta de su cortesía y amabilidad, lo cual resultó muy agradable".

Después de la visita de David a Filipinas, la pareja decidió trasladar y seguir construyendo su bonita y excepcional historia de amor en tierra estadounidense. Se tomaron en matrimonio y comenzaron a construir una vida juntos. "El día de nuestra boda marcó un punto álgido en mi vida. A pesar de que mis padres y hermanos no pudieron acompañarnos, he sentido un respaldo inquebrantable por parte de amigos y familiares. No tengo ninguna duda sobre mi elección de casarme con David. Es un hombre excepcional, colmado de amor y respeto. No cambiaría nada", aseguró Jackie con convicción.

En plena era digital, Jackie y David comparten fragmentos de su vida cotidiana y su relación en la plataforma TikTok, donde se han hecho virales. A pesar de los diversos comentarios en redes sociales, que a veces incluyen etiquetas como "sugar daddy" y suposiciones sobre sus intenciones, Jackie sostiene su postura con firmeza. "Esas opiniones no ejercen influencia sobre mí, ya que tengo plena certeza de su falta de veracidad", afirma convencido.

"Tengo 28 años y mi marido 70. La gente cree que es mi abuelo, pero estamos muy enamorados", confiesa Jackie sobre su relación. A ella no le incomoda que su pareja le saque, exactamente, 42 años. Sin embargo, a David, en un principio, sí le preocupó, sobre todo, en el entorno de su esposa y, principalmente, en la percepción de sus padres. Al fin y al cabo, David es mayor que sus propios suegros.

Atravesando todo tipo de momentos juntos y desafiando a la edad, David encuentra alegría junto a su esposa Jackie, quien, según sus palabras, ha transformado su vida desde el día en que sus caminos se cruzaron. "Cuando dos personas se aman y desean compartir sus vidas, la edad es solo un número".