Una española residente en Francia relata las numerosas ocasiones en las que ha sido criticada en este país

Alba González, usuaria de la red social X y residente en Francia durante más de cuatro años, ha compartido en un hilo de tuits algunas de las razones por las que ha llamado la atención en el país galo. Entre las anécdotas, González relata que ha sido objeto de críticas por utilizar una sartén de crepes para hacer pancakes: "La sartén de crepes es una institución sagrada aquí en Francia y cualquier agravio está castigado con pena de guillotina", asegura.

Además, afirma haber sido criticada también "por hacer crepes sin tener nacionalidad francesa", ya que "los franceses se consideran los únicos capacitados física y mentalmente para hacerlo".

La joven añadió a su lista de pecados culinarios la afirmación de que el foie gras estaba soso y el atrevimiento de rellenar un croissant con jamón york y queso, una acción que, según su relato, llevó a la "intervención personal de Macron, que le golpeó con una baguette". Otras razones de crítica incluyen congelar una baguette, disfrutar del queso como aperitivo, poner aceite de oliva en un bocadillo en lugar de mantequilla y llevar crop top, entre otras.

Según indica, otro de los motivos fue por no hablar francés a la perfección: "Me recomendaron encarecidamente que fuese a una logopeda. O hablas francés perfectamente o no lo hables". Por todos estos motivos, Alba concluye su relato diciendo que no se pondría el apellido de un hombre francés si se casara con él. La publicación acumula más de 5 millones de reproducciones, 33.000 'me gusta' y 695 comentarios.