Estos son los primeros 10 clasificados para la final de Eurovisión 2024

Noche intensa en Malmö. 15 países se han subido al escenario del Malmö Arena para intentar conseguir una de las diez plazas apara la final del Festival de la Canción de Eurovisión 2024 que este año se celebra en la ciudad sueca.

Chipre, Serbia , Lituania, Irlanda, Ucrania, Polonia, Croacia, Islandia, Eslovenia, Finlandia, Moldavia, Azerbaiyán, Australia, Portugal y Luxemburgo han dirimido sobre el escenario sus virtudes para convertirse en el ganador del micrófono de cristal en la final del próximo sábado 11 de mayo. La lucha ha sido encarnizada con varios favoritos pero sólo 10 clasificados. Tras las votaciones telefónicas, ya que el jurado profesional no vota durante las semifinales, se quedanfuera Islandia, Azerbaiyán, Moldavia, Australia, Polonia y pasan Serbia, Portugal, Eslovenia, Ucrania, Lituania, Finlandia, Chipre, Croacia, Irlanda y Luxemburgo.

Recordemos que todavía queda la segunda semifinal del jueves 9 de mayo, en la que participarán, por orden de actuación, Malta, con Sarah Bonnici (Eurovisión Junior 2009) y su canción «Loop», con lavado de cara de Joy Deb y Linnea Deb, responsables de otros hitos eurovisivos. Las apuestas les sitúan en el puesto 31º. Segundo lugar para Albania, Besa y «Titan» (30º en las apuestas), versión en inglés de «Zemrën N’dorë». Otra balada de corazones rotos. Sigue Grecia con Marina Satti, que se caracteriza por fusionar los sonidos tradicionales griegos con ritmos y producción urbana, y su canción «Zari». Su propuesta sitúa a su país en el puesto 7º. El cuarto país en subir al escenario será Suiza, con Nemo y «The Code», El tema combina varios géneros musicales entre los que se encuentran el rap, drum ‘n’ bass o el lírico y una vez escuchado las apuestas le da un gran quinto lugar. Sigue Chequia, con Aiko y «Pedestal» (32º), un tema sobre el empoderamiento posterior a una ruptura. Turno para Francia, con el artista Slimane y el tema «Mon amour». El cantante y actor cantará por el amor a nivel geopolítico. Puesto 8º en las apuestas. Austria actuará en sexto lugar, con Kaleen y «We Will Rave, tema pop de inspiración tecno. Puesto 13º en las apuestas. Llega Dinamarca, con Saba (embajadora de la Asociación Danesa de Depresión) y «Sand». Puesto 23º en las apuestas. Actuación de Armenia, con Ladaniva, Jaklin Baghdasaryan y Louis Thomas, y el tema «Jako», apodo de la propia Jaklin y oda al feminismo que en las votaciones apunta al puesto 19º. Letonia actuará en novena posición, con Dons (nombre real Arturs Šingirejs) y «Hollow», un tema sobre el autodescubrimiento. Puesto 26º. Llega el momento de España, con Nebulossa y «Zorra», que las apuestas sitúan en el puesto 27º. Siguen las españolas Megara para representar a San Marino con su tema «11:11», que quedaría en último lugar. Los últimos seis puestos para Georgia, con Nutsa Buzaladze y «Fire Fighter»; Bélgica, con Mustii y «Before The Party’s Over»; Estonia, 5Miinust X Puuluup y «(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi»; Italia, con Angelina Mango y «La noia» (número 2 en las apuestas); Israel, con Eden Golan y «Hurricane»; Noruega, con Gåte - «Ulveham» y PaísesBajos, con Joost Klein y Europapa (4º).