El líder de Desokupa alerta: "La amenaza real de terrorismo en España es de 5 sobre 5"

En los temas de política española ya es habitual la opinión de lo que hasta hace poco se consideraba un actor inesperado: Dani Esteve. Cara visible y líder de la empresa especializada en desalojar inmuebles ocupados ilegalmente, Desokupa, ha generado polémica en redes sociales tras pronunciarse sobre la situación de amenaza terrorista en Europa.

Tras los recientes atentados islamistas en Francia y Bruselas, este martes la Mesa de Valoración de la Amenaza Terrorista, presidida por el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, reforzaba la alerta antiterrorista. Así, situaba España en alerta cuatro de cinco, lo que supone un incremento de las medidas de vigilancia sobre las infraestructuras que peligran y en puntos considerados “especialmente sensibles”.

"No es ninguna broma. Como sabéis tengo miles de amigos en cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de toda España, militares, y más contactos que obviamente no vamos a poner por aquí. La amenaza real de terrorismo en España ahora mismo es de cinco sobre cinco, no cuatro, sino cinco sobre cinco", comienza diciendo en el vídeo Esteve. Además, añade que "se están activando grupos nuevos de refuerzo en todas las unidades de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, incluso se habla de la posibilidad de activar ejército".

Hasta el momento, el Ministerio del Interior no ha mencionado la posibilidad de elevar el nivel de alerta antiterrorista a 5. Esto supondría, entre otras cosas, la presencia de fuerzas militares en puntos críticos y áreas con grandes concentraciones de personas. A pesar de esto, el líder de Desokupa pide en sus redes extremar las precauciones y estar alerta a cualquier detalle considerado anormal. "Id con cuidado, evitad centros comerciales y transportes públicos en la medida de lo posible. Se están activando todos los lobos solitarios de Europa", concluye.

Usuarios de redes sociales critican a Esteve de "alertar" a la población y han pedido que retire sus palabras por falta de oficialidad. Hoy mismo publicaba un vídeo en su perfil de Twitter dirigiéndose a esos usuarios. "Abrid los ojos. A ver si entendéis una cosa, no estamos jugando al mus. No tenemos interés en alarmar a la población, simplemente tenemos información muy buena donde se acredita que el nivel es 5. Otra cosa es que no hayan sacado al ejército a la calle porque Sumar y Podemos están apretando a Marlaska, que tiene menos sangre que un pollo deshuesado", se ha defendido.