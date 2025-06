El aparato eléctrico que debes desenchufar por la noche si no quieres que se duplique tu factura de la luz

En un momento en el que la subida del precio de la electricidad se ha convertido en una preocupación constante para los hogares, reducir el consumo energético innecesario es más importante que nunca. Y, sorprendentemente, uno de los mayores culpables del gasto silencioso en casa no es el aire acondicionado ni el horno: es el cargador del móvil que dejamos enchufado toda la noche, incluso cuando no está cargando nada.

Puede parecer inofensivo, pero este pequeño hábito forma parte del llamado consumo fantasma, también conocido como standby power: el gasto eléctrico generado por dispositivos conectados a la red que no están funcionando activamente, pero siguen consumiendo energía de manera constante.

El consumo fantasma: enemigo invisible del ahorro energético

Según datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), hasta un 11 % del consumo eléctrico anual en una vivienda media en España puede deberse a aparatos en modo de espera. Este tipo de consumo pasa desapercibido porque no provoca ruidos, no genera luz visible y, sin embargo, suma en cada factura.

Uno de los ejemplos más claros es el del cargador de móvil. Aunque no esté conectado al teléfono, mientras permanezca enchufado a la red, continúa consumiendo energía. Puede parecer insignificante, entre 0,1 y 0,5 vatios por hora, pero la realidad es que, si se mantiene enchufado todo el año, el consumo se dispara hasta los 10 kilovatios hora. ¿Y esto qué significa? Es el equivalente a tener la televisión encendida entre 50 y 100 horas sin que nadie la mire.

Pero el coste económico no es el único argumento para desenchufar el cargador por la noche. El paso continuo de corriente, aunque leve, genera calor y afecta a los componentes internos del dispositivo. Esto puede acelerar su desgaste y reducir su vida útil, lo que se traduce en más residuos electrónicos y la necesidad de comprar cargadores nuevos con más frecuencia.

Además, aunque no es habitual, sí existe cierto riesgo de seguridad. Algunos cargadores de baja calidad, especialmente los no certificados, pueden sobrecalentarse o provocar chispazos si están demasiado tiempo enchufados. Un fallo eléctrico durante la noche, cuando estamos dormidos, puede convertirse en un problema grave si no se detecta a tiempo.

Desenchufar el cargador cuando no se está usando es una acción tan simple como efectiva. Según estimaciones del IDAE, aplicar este gesto de forma sistemática puede reducir la factura mensual de electricidad hasta en un 5 %, especialmente si se suma al desenchufe de otros aparatos como routers, televisores, microondas o altavoces inteligentes durante las horas de inactividad.

Además del ahorro económico, está el beneficio medioambiental. Cada kilovatio hora que no se consume es energía que no necesita generarse en centrales eléctricas, muchas de ellas todavía dependientes de combustibles fósiles. Esto se traduce directamente en una reducción de emisiones de gases contaminantes a la atmósfera.

Otros aparatos que conviene apagar

El cargador del móvil no es el único que contribuye al consumo fantasma. También lo hacen ordenadores en reposo, consolas de videojuegos que quedan en modo suspensión, cafeteras eléctricas con reloj digital, decodificadores de televisión y electrodomésticos con funciones automáticas. Una buena práctica es conectar varios de estos dispositivos a una regleta con interruptor, para apagarlos todos de una sola vez.

Apagar, desenchufar, revisar: la eficiencia energética no requiere grandes sacrificios, sólo un poco más de atención. Y, en este caso, empieza por ese cargador olvidado junto a la mesilla de noche.