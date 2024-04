Una mujer registra su parto como actividad deportiva en Strava y recibe una medalla de la aplicación

Una mujer deportista ha registrado su experiencia de dar a luz utilizando la popular aplicación de ejercicio Strava. La plataforma, conocida por permitir a los usuarios registrar sus entrenamientos, competir en segmentos específicos y conectarse con otros deportistas, se ha convertido en el escenario inusual de este acontecimiento extraordinario.

El parto, que fue registrado como una actividad deportiva en Strava, ha generado interés debido a su singularidad y al hecho de que la deportista haya compartido los detalles del proceso en la aplicación. Strava, conocida por su tono humorístico en las redes sociales, compartió la actividad a través de su cuenta de X (Twitter) con el comentario "si no está en Strava, no ha sucedido", jugando con la idea de que una actividad no es válida si no está registrada en la aplicación.

Los detalles proporcionados en la actividad incluyen la duración del parto, que superó las 5 horas y media, el pulso medio de la deportista durante el proceso, que se mantuvo en 81 pulsaciones por minuto, y las calorías consumidas, estimadas en 914 calorías. Sorprendentemente, Strava otorgó una medalla a la deportista por esta "actividad", reconociéndola como la más larga que ha realizado en la plataforma, con una duración total de 5 horas y 37 minutos.