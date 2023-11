La RAF derribó en Siria... ¿un ovni o un dron?

El 14 de diciembre de 2021, dos cazas Typhoon FGR4 de la Real Fuerza Aérea del Reino Unido (RAF) despegaron de la Base de Akrotiri, en la isla de Chipre, para interceptar un posible dron terrorista sobre Siria.

Al llegar al área de Al Tanf, los pilotos identificaron un “dron hostil” y, a pesar de su pequeño tamaño, lograron “eliminar la amenaza” mediante un misil ASRAAM (aire-aire de corto alcance) según el Ministerio de Defensa británico. Este incidente constituía el primer derribo de una aeronave enemiga por parte de la RAF desde hacía más de 40 años, concretamente en la Guerra de las Malvinas, en Argentina.

Sin embargo, según revelaron los periodistas de investigación Jeremy Corbell y George Knapp en su podcast WEAPONIZED, meses después del incidente, un informe de inteligencia de los "Five Eyes" clasificó el objeto como un Fenómeno Aéreo No Identificado (UAP, por sus siglas en inglés) o, comúnmente conocido como ovni.

La alianza "Five Eyes" (FVEY) está conformada por Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido y Nueva Zelanda. Estos cinco países estarían involucrados en un programa secreto sobre la recuperación y explotación de materiales UAP, según reveló el veterano miembro del Parlamento canadiense Larry Maguire.

Corbell y Knapp han tenido acceso a una imagen del objeto que compartieron en sus redes sociales. Se trata de una imagen en blanco y negro, tomada desde el aire, que muestra un pequeño objeto que, según Knapp, no se asemeja a ningún dron que haya visto y casi parece una "nube en forma de hongo".

La imagen ha generado un enorme debate porque, según el periodista Steven Greenstreet -que protagoniza una cruzada escéptica sobre el proceso de revelación- parece que se trata de un dron coaxial y proporcionó un par de fotografías para acreditarlo. “¡Los extraterrestres deben dejar de robar nuestra propiedad intelectual!” –ironizó en X, antes Twitter.

En Al Tanf se ubica una base militar estadounidense que, en octubre de 2021, según dos funcionarios que prefieren guardar anonimato, ya había sido atacada por drones provenientes de milicianos respaldados por Irán. Además, en agosto de 2022, se informó que drones volvieron a atacarla con el resultado de una persona muerta y dos heridas.

En este sentido, Corbell afirmó que el informe de inteligencia de los Five Eyes dedicado a los UAP revela que las fuerzas aéreas de Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Rusia y Siria protagonizan incidentes UAP con mayor frecuencia sobre los cielos de Siria e Irak.

A pesar que el comunicado de prensa de la RAF afirmaba que la nave fue derribada y destruida, Corbell señaló que el informe de los Five Eyes no especifica explícitamente si esto era cierto, ni se recuperaron restos.

Una nota publicada por la BBC News, en diciembre de 2021 señalaba que "el MOD no especificó qué grupo hostil estaba operando el dron" aunque las fuerzas de la coalición estaban luchando contra el grupo Estado Islámico . Con todo, Corbell señaló que "el informe de los Five Eyes, afirma explícitamente que esto es un UAP, no un dron".

De hecho, hay filmaciones previas que ponen en duda la hipótesis del dron, como este objeto no identificado grabado en 2009 sobre los cielos de California, en concreto en la autopista 41, en Lemoore, en la que es visible un ovni en forma de hongo con algunas esferas a su alrededor.

Corbell no tiene claro cuál es la razón de la discrepancia entre la historia divulgada por la RAF y el informe de los Five Eyes: "La RAF ha afirmado claramente que se trataba de un dron hostil, lo cual puede ser cierto. Pero, si ese es el caso, ¿por qué se etiquetó como un UAP en documentos internos? Además, ¿por qué nunca se confirmaron los operadores de la nave?" -se pregunta en el podcast.

Por los documentos desclasificados por la AARO (Oficina de Reolución de Anomalías en Todos los Dominios) sabemos que las fuerzas estadounidenses han rastreado UAPs sobre bases de la coalición en Siria e Irak y señala que estos incidentes han sido reportados a través de radares terrestres, cámaras y aeronaves militares utilizando varios métodos, incluido el contacto visual, radar, infrarrojo y sensores electroópticos.