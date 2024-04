LA RAZÓN organiza la mesa de debate: "El futuro del planeta, una preocupación presente"

Greta Thunberg es quizá una de las caras más conocidas de entre los jóvenes porsu posicionamiento público, desde bien pequeña, a favor de la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, en los últimos años han surgido varios movimientos juveniles a la sombra de la crisis climática (extinction rebellion, Futuro Vegetal o los jóvenes de Fridays for Future que surgen a partir de la propia Thunberg), que demuestran que las nuevas generaciones están enarbolando la bandera de la emergencia climática. Aparecen nuevos grupos, se multiplican las manifestaciones, pero también nuevas formas de comunicar y nuevos interlocutores como los influencers del clima (por ejemplo, las divulgadoras de Climabar).

A diferencia de los nacidos el pasado siglo que ven, aún los más concienciados, el cambio climático como un problema relevante pero ajeno, las nuevas generaciones ven la crisis ecológica como algo propio (las previsiones de los cambios anunciados por el IPCC para finales de siglo les afecta especialmente). E, incluso, está provocando la aparición de nuevos conceptos psicológicos como el de ecoansiedad. Los jóvenes se consideran más comprometidos en la lucha contra el cambio climático. Al menos así afirma el último informe “Jóvenes y medioambiente”, que recoge algunas conclusiones interesantes El 86,2% de los chavales de entre 15 y 19 años están muy preocupado por el cambio climático y el 48% asegura haber participado en actividades para conservar la naturaleza y alrededor del 30% ha participado en manifestaciones a favor del medio ambiente.

En general, los jóvenes demandan más formación sobre temas medioambientales y muchos de ellos dicen, estar dispuestos a dejar de comprar productos que no sean sostenibles. Incluso, comen cada vez menos carne. El 4% de los que tienen entre 14 y 24 años no la toman, el doble que en los adultos. Y no solo en España: esta es una tendencia que también ocurre en Canadá, Reino Unido o Alemania, donde el 13% de los jóvenes no son carnívoros. También quieren trabajar en empresas con propósito; desempeñar trabajos alineados con sus creencias. Un análisis pulicado recientemente señala que uno de cada tres considera trabajar en ámbitos vinculados con el medio ambiente y las nuevas energías. Además, a nivel empresarial la generación Z empieza ya a ocupar puestos con capacidad de decisión.

En este contexto, LA RAZÓN organiza la mesa de análisis y debate bajo el título "El futuro del planeta, una preocupación presente: el papel de las nuevas infraestructuras en la regeneración ambiental" en el que se abordarán los siguientes temas:

• ¿Son las nuevas generaciones realmente más sostenibles? El 40% afirma que se ha exagerado el cambio climático y que hay tiempo para actuar.

• ¿Preocupan las mismas cosas y el grado de compromiso es el mismo, según franja de edad entre Millennials y los llamados gen Z?

• ¿Realmente están tomando los jóvenes decisiones de consumo coherentes con su preocupación medioambiental?

• ¿Cómo se refleja la conciencia climática en las decisiones de voto?

• ¿Cuál es la mejor forma de trabajar entre generaciones delante de un reto que nos afecta a todos?

• ¿Qué aportan unas generaciones y otras?

• ¿Qué errores cometidos debemos evitar?

• ¿Qué papel tienen las empresas en este nuevo marco de trabajo?

• ¿Cómo imaginamos las infraestructuras del futuro?

El acto dará comienzo a las 10.30 y estará moderado por Ignacio Rodríguez Burgos, periodista de Onda Cero, y participarán Elena Méndez, responsable de sostenibilidad del negocio de infraestructuras de Acciona; Mario Juárez, consultor de investigación, desarrollo e innovación y comunicador científico y Fernando Ferrando Vitales, presidente de la Fundación Renovables.