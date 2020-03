Las torrijas de Sanlúcar del vicepresidente andaluz contra el coronavirus

El confinamiento está desembocando en una ilimitada variedad de situaciones en las que los políticos tratan de acercarse a la ciudadanía. Recientemente, la líder de Adelanta Andalucía, estropajo en mano, cuestionaba en un vídeo en su cuenta de Twitter: "¿Los políticos y las políticas no limpian el cuarto de baño?”. El vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha optado por la cocina. Desde la oposición, se acogió la receta con críticas: “Saber que el vicepresidente de la Junta hace las torrijas con manzanilla de Sanlúcar me deja mucho más tranquila en estos momentos tan duros y dramáticos en los que hay gente muriendo y muchas familias sufriendo... Andalucía no merece esto”, apuntó la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez.

Marín, en un vídeo en su cuenta de Twitter, muestra “cómo se hacen las torrijas” al estilo de su patria chica, Sanlúcar de Barrameda. “Este año nos las tomaremos en casa cada uno con la familia”, explica Marín.

En primer lugar, el también consejero de Turismo, Regeneración Democrática y Justicia relata los ingredientes: "Azúcar, manzanilla -de Sanlúcar-, por supuesto el pan; con el azúcar vamos preparando en primer lugar el almíbar. Para ello, Marín también utiliza “canela en rama y limón”. “Después el pan lo mojamos en manzanilla”, explica. Las torrijas en otros enclaves de Andalucía también se realizan con huevo o con vino. Marín recurre al huevo tras la manzanilla.

Así hacemos en casa las #torrijas de toda la vida: con Manzanilla de Sanlúcar, como me enseñó mi madre. Una receta sencilla pero llena de sabor para estos días de confinamiento. La esencia más pura de nuestras tradiciones.



¿Y vosotros, cómo las hacéis? 👨🏼‍🍳😉 #QuédateEnCasa pic.twitter.com/NOEXpgzhex — Juan Marín (@JuanMarin_Cs) March 28, 2020

Mientras se caliente el aceite, Juan Marín recomienda ir “preparando una fuente” de torrijas “para ir friéndolas”. Llegados a este punto, el vicepresidente recurre a otro truco casero: colocar cáscaras de huevo en el aceite “para cuando vaya cogiendo temperatura no se ponga muy feo”.

El siguiente paso es ir friendo en la sartén una vez que el aceite esté caliente. Marín recomienda “paciencia y hacerlo poquito a poco”. Según se vayan friendo, Marín recomienda pasar las torrijas a un plato “antes de pasarlas por el almíbar”.

Un último ingrediente utilizado por Marín es la miel, añadiéndola al almíbar, más o menos al gusto del consumidor. Por último, se bañan en el almíbar las torrijas “un buen rato". “Tienen que empaparse bien”, subraya. “A los vecinos los traemos locos” con la recete, finaliza Marín, recomendando quedarse en casa para combatir el coronavirus.