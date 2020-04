La Selectividad se celebrará en Andalucía del 7 al 9 de julio

La Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PevAU), antigua Selectividad, se llevará a cabo en Andalucía durante los días 7, 8 y 9 de julio en convocatoria ordinaria, tal y como lo ha aprobado la Comisión Coordinadora Interuniversitaria, que es el órgano al que le corresponde la organización de todos los aspectos técnicos de esos exámenes.

Estas fechas están dentro del nuevo intervalo de fechas fijado por los ministerios de Educación y de Universidades para la celebración de dicha evaluación, del 22 de junio al 10 de julio. La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad estima, según un comunicado, que se presentarán a esta prueba en la comunidad unos 53.000 estudiantes, lo que representa el 20,3% del conjunto del alumnado que se examinará en todo el país.

Esta Comisión, conformada por representantes de las consejerías de Educación y Deporte y de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad y de las nueve universidades públicas de la comunidad que imparten estudios de grado, también ha acordado que los resultados de las pruebas sean publicados en las respectivas páginas web de las universidades el día 16 de julio, entre las 8:00 y las 10:00 horas. La convocatoria extraordinaria en Andalucía permanecerá sin cambios y se celebrará, según lo previsto, entre el 14 y el 16 de septiembre.

Por otro lado, la Comisión Coordinadora Interuniversitaria ha decidido trasladar a las Ponencias, que son las comisiones encargadas de elaborar los modelos de exámenes que componen la PEvAU, las oportunas instrucciones para que las pruebas se preparen con una opcionalidad que permita al alumnado alcanzar la máxima puntuación, aun cuando el temario de 2º de Bachillerato no haya podido ser completado en su totalidad. Estas comisiones están constituidas por profesorado universitario y de Bachillerato y suman 24, las correspondientes al número de materias que se evalúan en la Selectividad.

La Junta indica que las pruebas tienen que realizarse en términos de “equidad y justicia”, de ahí la decisión de aumentar las opciones de preguntas elegibles en los exámenes de la PevAU, para evitar así que el alumnado que no haya podido trabajar un determinado bloque por la suspensión de las clases presenciales por la epidemia del coronavirus se vea perjudicado.

Señala que las decisiones sobre las características, el diseño y el contenido de la evaluación conllevan "una gran complejidad" ya que no todo el profesorado ha explicado los contenidos de su asignatura en el mismo orden. Por ello, se van a incluir preguntas de todo el temario con puntuaciones equilibradas entre ellas. En cualquier caso, se hará llegar con suficiente antelación al profesorado y alumnado la metodología fijada para elegir las preguntas según la materia de que se trate.

Calendario de admisión

En virtud de las nuevas fechas de la PevAU acordadas por la Comisión Coordinadora Interuniversitaria, Economía apunta que el calendario de admisión en la universidad en la convocatoria ordinaria también se ha visto afectado, al tiempo que informad de que la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, encargada de los procedimientos de admisión en las universidades, también se ha reunido este jueves para dar luz verde a la nueva programación. Este órgano está compuesto por representantes de las diez universidades que imparten grados (las 9 regionales y la Universidad Internacional de Andalucía) y presidida por la Consejería de Economía.

Atendiendo a ese calendario, los estudiantes podrán presentar su solicitud de admisión desde el mismo día 16 de julio a las 12:00 hasta el día 21 de julio a las 23:59 horas por medios telemáticos en la página web del Distrito Único Andaluz. El sistema incorporará automáticamente los datos académicos y personales esenciales para la formulación de la petición, evitando a los estudiantes examinados en Andalucía el aporte de documentación.

Asimismo, para quienes se presenten al procedimiento de revisión o reclamación de los exámenes de la PEvAU y obtengan una nueva calificación, el sistema informático del Distrito Único Andaluz actualizará los datos académicos de la solicitud de admisión sin que sea necesario presentar alegación alguna. De esta manera, se les reasignará su nueva nota en la solicitud de preinscripción de forma automática.

En lo que respecta al resto del proceso, la Junta indica que para la primera lista de admitidos y el inicio del plazo para la matriculación, reserva y confirmación de plaza se ha establecido del 24 al 27 de julio. La segunda lista de admisión para la matrícula, reserva y confirmación queda fijado del 4 al 6 de agosto y la tercera lista, del 2 al 4 de septiembre. Las listas de resultas en las que se adjudican las plazas aún vacantes saldrán todos los lunes desde el 7 de septiembre al 28 (ambos inclusive).

En lo que respecta a la convocatoria extraordinaria, el calendario del proceso de admisión no se ha visto alterado.

Indicaciones al profesorado

De otro lado, la Consejería de Educación ha publicado una circular para aclarar aspectos relativos de los procesos de enseñanza–aprendizaje y de evaluación dirigida a los centros docentes como consecuencia de la crisis producida por el coronavirus y el cierre de los colegios e institutos andaluces. El objetivo principal de este documento es que ningún estudiante se vea afectado en su rendimiento escolar por la suspensión de actividad docente presencial tras la declaración del estado de alarma. Por ello, se deben reforzar los mecanismos efectivos de coordinación docente en los centros, de manera que la actividad educativa sea coherente y la carga lectiva resulte razonable para el alumnado en la situación vital y académica en que se encuentra. Asimismo, la circular plantea como necesario reforzar los procesos de trabajo colaborativo del profesorado, en coordinación tanto con los equipos directivos, como con los distintos órganos de coordinación docente.

En cuanto a los procesos de enseñanza– aprendizaje, el profesorado deberá adecuar las programaciones didácticas o guías docentes en los aspectos relativos a los contenidos (ajuste de su temporalización y en consonancia con los medios telemáticos que se utilicen para el avance de los mismos en la medida de lo posible); la metodología, incluyendo plataformas Moodle, ejemplos, guías, tutorías telefónicas, videotutoriales y videoconferencias, entre otros. Así, se debe favorecer el aprendizaje autónomo, y de ahí la necesidad de ofrecer estrategias basadas en el apoyo visual y en la ejemplificación de tareas ya finalizadas; procedimientos de evaluación y calificación, así como la revisión de los instrumentos de evaluación que se estén utilizando (por ejemplo, formularios online, diarios de aprendizaje y/o de reflexión, rúbricas, dianas, cuestionarios, portafolio digital), incluyendo la autoevaluación como estrategia fundamental para reflexionar individualmente sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje realizado. Para atender a la diversidad del alumnado, mientras dure el periodo de suspensión de la actividad lectiva presencial, los centros desarrollarán actividades que tengan diferentes grados de realización y dificultad, que sean diversas para trabajar un mismo contenido, de refuerzo para afianzar el logro de los objetivos que se han considerado mínimos y prioritarios, que permitan diferentes posibilidades de ejecución, de libre ejecución por parte del alumnado según sus intereses y actividades que faciliten la manipulación y tengan aplicación en la vida cotidiana. Procesos de evaluación Sobre los procesos de evaluación del segundo ciclo de Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato, aunque es únicamente prescriptiva la calificación del alumnado en la última sesión de evaluación a la finalización del curso, es recomendable que en los procesos de evaluación correspondientes a la segunda sesión del curso se califique al alumnado puesto que gran parte del periodo lectivo ha sido presencial y, además, se ha continuado el trabajo con los escolares mediante actividades no presenciales, que enriquecen los elementos de evaluación de los que ya se disponía.

Tras los procesos de evaluación se deberá informar a las familias o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado sobre el proceso de aprendizaje seguido por medios telemáticos, como es el caso de PASEN o e-mail, aunque en aquellos casos en que no se puedan emplear dichos medios se remitirán por otros canales de información, como el correo postal. Asimismo, el alumnado que, por distintas circunstancias de índole socioeconómica, no pueda acceder a los medios telemáticos a través de los cuales se desarrollan en estos momentos los procesos de enseñanza-aprendizaje, con el fin de evitar que la brecha digital incida de manera negativa en el rendimiento del alumnado, se establecerán dos mecanismos de atención para el establecimiento de procedimientos de comunicación: en primer lugar, a través de la herramienta PASEN, para asegurar la comunicación con las familias y si no se obtuviesen los resultados esperados, se establecerán mecanismos de comunicación a través de contacto telefónico o correo postal tanto para la comunicación de las tareas y actividades como para la recogida de las mismas. En este caso, este alumnado será atendido de forma prioritaria en el momento en el que se produzca la reincorporación del mismo a la actividad lectiva presencial, mediante un programa de refuerzo de los aprendizajes desarrollados durante este periodo, así como cuantos mecanismos se puedan poner en marcha para la adecuación del proceso de aprendizaje de dicho alumnado.

Esta circular emitida por la Consejería, a través de la Dirección General de Ordenación y Evaluación, también recoge los procedimientos para la evaluación de las Enseñanzas de Régimen Especial y de Educación Permanente. Así, los centros docentes deberán llevar a cabo al menos tres sesiones de evaluación, excepto los que imparten enseñanzas artísticas superiores, que no realizan una segunda sesión de evaluación. Al igual que en las enseñanzas de régimen general, aunque es únicamente prescriptiva la calificación del alumnado en la última sesión de evaluación a la finalización del curso, es recomendable que en los procesos de evaluación correspondientes a la segunda sesión del curso se califique al alumnado. Asimismo, dada la autonomía de los centros docentes y lo recogido en sus proyectos educativos, se establecerán todos los mecanismos de comunicación y herramientas educativas factibles para asegurar la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo con las posibilidades o limitaciones tecnológicas de cada uno de los alumnos y alumnas: plataformas Moodle, plataforma PASEN, correo electrónico, correo postal, teléfono, herramientas de chat, videotutoriales y videoconferencias, entre otros.

En cuanto a la evaluación de los planes educativos no formales, la normativa que los regula establece sus principales finalidades: el apoyo para la consecución de la titulación básica, el acceso a la formación profesional y a otros niveles del sistema educativo, el refuerzo de las competencias básicas y la práctica de la ciudadanía activa, de modo que se favorezca la formación integral de las personas adultas.