“No nos han dado nada nuevo ni premiado por nada”. Es rotundo el presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Carrasco, a quien este periódico ha preguntado si era cierto o no que se había premiado a los profesionales que combaten al Covid-19 con un complemento salarial. Encara la cuestión con tranquilidad y explica que “una parte de las retribuciones de los médicos se paga con el llamado Complemento de Rendimiento Profesional (CRP), que es un tipo de productividad”. Es variable y lo perciben “desde hace décadas”. “Andalucía es una de las comunidades en la que los médicos cobran menos e incluso con él seguimos estando muy por debajo de la media, no es un complemento que mejore nuestro sueldo, hace que no sea el peor del mundo y que estemos sólo bastante por debajo de la media. Forma parte de nuestra masa salarial desde hace años”, insiste.

¿Cómo se paga habitualmente el CRP? “Una parte en julio y otra en octubre, en dos plazos”, detalla. Se desembolsa además, “en función de una evaluación, de los objetivos conseguidos o no” por los profesionales. Esas reglas no se van a desvanecer por el coronavirus, “ni siquiera van a adelantar el primer pago”, asevera Carrasco. Y añade: “Lo único que se ha dicho desde la Administración andaluza es que este año no les va a dar tiempo a tener los datos de cumplimiento y a poder preparar las nóminas de julio, por lo que, como lo que recibimos depende de la evaluación, ésta la pospondrán a octubre y darán el 35% del máximo ahora en julio, para luego echar cuentas”. En corto: “Para nada ha habido un reconocimiento salarial a los médicos que están vinculados al Covid-19, nos van a pagar una parte del CRP a cuenta”, aclara.

En estos días los bulos abundan silvestres y desde el SAM también han puesto la lupa sobre la “falta de información”. “No nos dan la que pedimos, sino la que quieren y no es suficiente”, resume su presidente. “E incluso desde la gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) se han emitido circulares advirtiendo a los profesionales de que no den ningún tipo de datos”, lamenta.

Para los médicos “no es tolerable” que “se pongan trabas a la información en una crisis como ésta”. A la escasez de la misma, suman “enormes lagunas y discrepancias entre los datos que se proporcionan”. En ese descuadre han incluido, por ejemplo, las cifras de los facultativos infectados por Covid-19. “Mientras el consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, afirmaba en la Diputación Permanente del Parlamento que el número de contagiados entre los profesionales sanitarios hasta el 1 de abril era de 1.579, el 22,6 por ciento de los 6.972 positivos en la región”, los números ofrecidos a los sindicatos por los propios afectados eran "absolutamente distintos con un total de 3.833 afectados y, de ellos, 683 positivos”, ha desvelado la organización sindical.

El desglose de los contagiados por centro sanitario y categoría forma parte de la información que demandan y que, de momento, no les han facilitado, como buscan conocer "los índices de ocupación y frecuentación en los distintos hospitales y centros de salud, con especial atención a la situación en las unidades de cuidados intensivos (UCI). “Existe desinformación y hemos pedido datos a través de escritos oficiales”, anota Carrasco, para matizar que, si no reciben respuesta, no descartan acudir a los tribunales. “Intentaremos presentar una demanda por vulneración de derechos fundamentales y del derecho a la información”, lanza.